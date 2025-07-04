陶喆無預警宣布好消息！　睽違12年發片加盟環球音樂

記者蔡琛儀／台北報導

環球音樂大中華區今（3日）宣布，與金曲歌王陶喆及其創立的偉大文化達成全球戰略合作夥伴關係。雙方將共同推動華語音樂走向國際舞台，並透過環球音樂的全球資源，擴大陶喆在世界音樂市場的影響力。為紀念此歷史性時刻，陶喆與環球音樂大中華區主席徐毅一同在黑膠唱盤簽名，象徵合作啟動。

▲環球音樂宣布與陶喆達成全球戰略聯盟，左起環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅、環球音樂臺灣董事總經理謝定原及陶喆。（圖／環球提供）

出道28年，陶喆推出睽違12年的全新創作專輯《STUPID POP SONGS》，數位版已於6月上架，實體專輯則將由環球音樂在全球發行。這張專輯收錄15首風格多元的作品，從搖滾、嘶吼、破音、榔頭敲打聲等元素皆有，展現陶喆打破框架、挑戰既有音樂模式的創作勇氣。

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陶喆表示：「對我來說，音樂之路一直是無國界、充滿個人色彩的旅程。與環球音樂攜手合作開啟的全新篇章，讓我們能夠一起將創意作品推向更寬廣的全球舞台。感謝彼此的信任與共同的願景，並期待與環球音樂大中華區共同探索新的可能，提升華語流行音樂的同時，更能與世界分享我們的故事。」

▲陶喆推出睽違12年的全新創作專輯《STUPID POP SONGS》。（圖／環球提供）

環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅也說，陶喆是華語音樂史上極具影響力的藝術家，他的加入不僅強化環球在華語市場的佈局，更代表對優秀音樂人長期投資的承諾。