蕭淑慎斷捨離「丟一堆精品包」！5年後見這幕狂譙髒話：我腦袋破洞

記者潘慧中／綜合報導

蕭淑慎儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她3日便在社群網站坦言，5、6年前學別人斷捨離，「不知道自己發什麼神經」，丟了一堆自認過氣的精品包和鞋子，結果最近看到一幕「我心裡已經五字經三字經滿天飛了」！

▲蕭淑慎以前學別人斷捨離丟了一堆精品包。（圖／翻攝自Facebook／蕭淑慎）



原來蕭淑慎最近發現那些品牌再度推出幾乎一樣款式的包包、鞋子，「質量跟以前完全無法比，那些我認為的基本款，現在被炒作成經典款！」

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▲蕭淑慎最近發現那些基本款又回歸了。（圖／翻攝自Facebook／蕭淑慎）



蕭淑慎如今不但有錢買不到，「價格還高了最少2倍起」，要買的話還要配貨，「是殺小？！氣死寶寶了」，只能在心裡狂飄髒話，「我腦袋破洞！」

▲蕭淑慎罵自己腦袋破洞。（圖／翻攝自Facebook／蕭淑慎）



蕭淑慎在留言區表示，從17、18歲就開始買精品的基本款，5、6年前因為發現那些包和鞋子看起來有點氧化和歷史感就丟了，「總之我就腦袋進水，其實都可以拿去整理就行的。」

蕭淑慎臉書全文：



好像五六年前的某一天

不知道自己發什麼神經

學人家搞斷捨離

然後就丟了一堆自認覺得已過氣的精品包 鞋

然後最近

再度眼睜睜的看著那些品牌

再推出幾乎一模模一樣樣的包 鞋 款式

重點是

價格還高了最少2倍起

剛看到而已

我心裡已經五字經三字經滿天飛了