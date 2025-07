浪人祭卡司太狂...日動漫主題曲歌手將再度來台　還有滅火器、麋先生

記者蔡琛儀/台北報導

「浪人祭 Vagabond Festival」將於10月17日至19日於台南安平舉辦,繼首波卡司公開後,今(3日)主辦單位釋出第二波演出陣容,邀來日本創作歌手秋山黄色、電子組合CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN,泰國樂團YONLAPA,以及滅火器、麋先生、傷心欲絕、芒果醬與陳嫺靜等八組實力音樂人。

▲▼麋先生、滅火器。(圖/笨道策展有限公司提供)

日本音樂人秋山黄色曾為《約定的夢幻島》、《我的英雄學院》等動畫獻唱主題曲,2023年首次來台即透過浪人祭圈粉無數,這回再度來台,他表示:「很榮幸再次受邀參加浪人祭。2023年演出時,看見大家不只享受音樂,還開心吃美食、玩活動,讓我非常快樂。觀眾對每首歌都熱情回應,甚至有人用日文喊話,台灣觀眾的溫暖真的給了我很大力量。」

同樣來自日本的CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN則擅長融合自然取樣與實驗電子音,其中貝斯手細野悠太更是傳奇音樂人細野晴臣的孫子。來自泰國的YONLAPA也直呼興奮:「很喜歡台灣觀眾的熱情,期待再度與大家共度美好時光。」

滅火器作為浪人祭常客,今年適逢成軍25週年,將再以熱血龐克掀起全場大合唱;剛結束北高巨蛋巡演的麋先生則首度站上浪人祭舞台,將以大人系搖滾魅力征服現場觀眾。傷心欲絕、芒果醬Mango Jump、陳嫺靜三組新生代代表也將登台獻唱,各自展現不同音樂能量,芒果醬回憶2022年首次登上浪人祭主舞台「又熱又爽」,去年正午開場就有滿場觀眾跟著跳舞,令他們感動不已,今年團員表示:「很想讓大家看看兩年後的芒果醬變了什麼樣子!」門票將於4日開賣,詳洽KKTIX。