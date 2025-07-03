浪人祭卡司太狂...日動漫主題曲歌手將再度來台　還有滅火器、麋先生

記者蔡琛儀／台北報導

「浪人祭 Vagabond Festival」將於10月17日至19日於台南安平舉辦，繼首波卡司公開後，今（3日）主辦單位釋出第二波演出陣容，邀來日本創作歌手秋山黄色、電子組合CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN，泰國樂團YONLAPA，以及滅火器、麋先生、傷心欲絕、芒果醬與陳嫺靜等八組實力音樂人。

▲▼麋先生、滅火器。（圖／笨道策展有限公司提供）

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日本音樂人秋山黄色曾為《約定的夢幻島》、《我的英雄學院》等動畫獻唱主題曲，2023年首次來台即透過浪人祭圈粉無數，這回再度來台，他表示：「很榮幸再次受邀參加浪人祭。2023年演出時，看見大家不只享受音樂，還開心吃美食、玩活動，讓我非常快樂。觀眾對每首歌都熱情回應，甚至有人用日文喊話，台灣觀眾的溫暖真的給了我很大力量。」

同樣來自日本的CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN則擅長融合自然取樣與實驗電子音，其中貝斯手細野悠太更是傳奇音樂人細野晴臣的孫子。來自泰國的YONLAPA也直呼興奮：「很喜歡台灣觀眾的熱情，期待再度與大家共度美好時光。」

滅火器作為浪人祭常客，今年適逢成軍25週年，將再以熱血龐克掀起全場大合唱；剛結束北高巨蛋巡演的麋先生則首度站上浪人祭舞台，將以大人系搖滾魅力征服現場觀眾。傷心欲絕、芒果醬Mango Jump、陳嫺靜三組新生代代表也將登台獻唱，各自展現不同音樂能量，芒果醬回憶2022年首次登上浪人祭主舞台「又熱又爽」，去年正午開場就有滿場觀眾跟著跳舞，令他們感動不已，今年團員表示：「很想讓大家看看兩年後的芒果醬變了什麼樣子！」門票將於4日開賣，詳洽KKTIX。