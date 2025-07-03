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八三夭成軍17年...阿璞竟爆：每天都想解散！　內幕曝光：很辛苦

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團八三夭一年一度的生日趴，今年確定在8月30日於高雄巨蛋盛大開啟，今（3日）舉辦記者會，成軍17年的八三夭，今被問到一路走來，是否有起過解散的念頭？主唱阿璞驚吐：「每天都想要解散。」

▲▼ 八三夭2025生日趴《沒有翅膀的人》世界巡迴 高雄首站記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 八三夭今年生日趴從高雄起跑。（圖／記者黃克翔攝）

隨後阿璞連忙解釋：「跟我們高雄演唱會題目『沒有翅膀的人』一樣，玩樂團的過程，大家一定會受很多挫折，想放棄的時間一定比得到成就感的時間多，大部分時候都很辛苦，樂團也是，五個人五張嘴五個生活。」不過他也表示，團員是高中同學，「沒有什麼過不去的，就跟世界末日一樣，是過得去的。」

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團長小橘也自招，有一次表演因為音響設備不夠完善，他氣到飆髒話，貝斯手霸天出來勸阻，也慘掃到颱風尾被他狂罵，小橘事後自知理虧，也跟霸天道歉。而團員的酬勞則是均分成六份，第六份是錄音室的公基金支出，因此也沒什麼爭議。

▲▼ 八三夭2025生日趴《沒有翅膀的人》世界巡迴 高雄首站記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲八三夭。（圖／記者黃克翔攝）

他們多次征戰過台北小巨蛋、高雄巨蛋，被問到有沒有考慮挑戰台北大巨蛋？阿璞坦言：「當然會希望挑戰大型舞台，不然每次小巨蛋申請不到也很麻煩，能夠有好的演出環境、觀眾看到好的演出，就是我們希望走向的未來。」但也打趣說若真的唱大巨蛋，可能會虧到要把家產拿出來。

八三夭團員目前僅剩阿璞和鼓手阿電還是未婚，阿璞與藝人蔡黃汝長跑了10年，被問到結婚計畫，表示今年還沒有，「先過7月5日（盛傳的世界末日）再說。」明年再看看，是否打算演唱會上求婚？阿璞說自己是I人，不太會這樣做，笑說：「如果她喜歡的話可以啊。」又被問有沒有考慮邀她當嘉賓？阿璞打趣說：「她如果來的話，我就提早發稿宣布！」演唱會門票將於12日開賣，詳洽KKTIX。

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