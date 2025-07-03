假扮12歲女童實測交友網站！狂收2500則邀約「不介意年齡」　專家曝少女電愛陷阱

記者蕭采薇／綜合報導

網路交友的背後暗藏多少危機？公視《主題之夜SHOW》本週將播出捷克紀錄片《我12歲，你介意嗎？》（Caught in the Net），透過真實社會實驗揭露網路性騷擾與剝削的黑暗面。影片中，三名成年女演員假扮12歲女童，在交友網站進行測試，短短10天內竟收到近2500名成年男性的交友邀約。

▲捷克紀錄片《我12歲，你介意嗎？》找三名成年女演員假扮12歲女童，在交友網站進行測試。（圖／公視主題之夜SHOW提供）

即使她們反覆強調「我12歲，你介意嗎？」卻頻頻收到「不介意」的回覆，赤裸記錄了兒少在網路世界中面臨的危險。本集節目論壇以「調情、騷擾、性暴力？令人迷惑的網路交友」為題，共同剖析兒少性剝削的運作模式及防治對策。

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節目中，公民來賓透過情緒桌遊模擬網路交友中的潛在危機事件，親身體驗面對數位性暴力情境的感受。主持人鄧惠文一開場就點出問題核心：「許多青少年進入戀愛階段時，往往不知道哪些行為是被侵犯，甚至可能誤以為是正常的情感表現。究竟年輕人如何分辨這是愛情，還是勒索或騷擾？這正是今天要探討的重要議題。」

▲論壇以「調情、騷擾、性暴力？令人迷惑的網路交友」為題，由精神科醫師鄧惠文擔任主持人。（圖／公視主題之夜SHOW提供）

社工督導曾峻偉深入解析「兒童性誘拐」的運作方式。他指出，成年加害者常利用兒童對性知識的缺乏，假扮「大哥哥大姐姐」包裝成正向形象，逐步洗腦灌輸錯誤知識，更刻意營造「秘密關係」，告訴孩子「我們之間的事不能告訴任何人」，以此阻斷孩子的求助管道。曾峻偉強調，此類「以愛之名的傷害」會讓受害兒童誤以為傳送性影像或發生性行為是「正常的愛情表現」。

諮商心理師王雅涵分享輔導案例時提到，有孩子與網友交往超過兩年，期間進行視訊洗澡、電愛等行為，卻完全不認為自己被勒索，甚至不理解家長為何干涉。「她的重點不是在於『我不可以跟男友洗澡』，而是『我不可以讓爸媽發現』，還認為這就是愛。」

▲捷克紀錄片《我12歲，你介意嗎？》，探討兒童數位性暴力。（圖／公視主題之夜SHOW提供）

談到兒少容易被網路交友吸引的原因，學生Fiona表示，網路交友讓人有「被肯定的感覺」，尤其青春期的孩子渴望社群認同與歸屬感。自由業工作者天羽夏月也補充，12歲的孩子正處於探索自我認同的階段，網路上的關愛可能讓他們混淆真正的戀愛關係與情緒勒索，加上害怕被父母否定，進一步選擇隱瞞交友狀況。

▲捷克紀錄片《我12歲，你介意嗎？》模擬12歲少女的生活樣貌。（圖／公視主題之夜SHOW提供）

《我12歲，你介意嗎？》的拍攝方式在捷克社會掀起巨大迴響，甚至促使警方申請調閱影片影像，據此展開犯罪調查，並成功起訴和定罪多名加害者。曾遭遇數位性暴力的公民來賓莉莉安在錄影後分享感受：「這些事件可能就發生在你我身邊，無聲的呼救需要我們伸出援手。希望大家不再只是旁觀，能勇於介入，及時幫助受害者。」

▲捷克紀錄片《我12歲，你介意嗎？》，探討兒童數位性暴力。（圖／公視主題之夜SHOW提供）

面對網路交友的潛在危機，曾峻偉呼籲，成人應主動協助孩子建立正確的性知識，幫助他們識別潛在風險，避免遭到利用和傷害。這場論壇不僅揭露網路性剝削的真相，更提醒每個人如何在這樣的議題中成為主動介入者，共同守護兒少安全。