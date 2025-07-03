曾莞婷槓上苗可麗叫車起衝突　超神廣告「神秘小孩」真實身份曝光

記者黃庠棻／台北報導

Uber最新廣告《跳過攔車鬧劇！Uber也有小黃》以戲劇化手法，邀請曾莞婷、苗可麗、陳冠霖三位資深演員共同演出，成功在網路掀起熱議。這支風格獨特的廣告，以台灣八點檔常見的誇張橋段，呈現攔車的各種不確定性與戲劇性衝突，短短一周內便吸引上千則留言，好評如潮。

▲曾莞婷、苗可麗、陳冠霖合體共演廣告。（圖／Uber提供）

廣告中，三位演員精湛的演技與默契十足的對手戲，讓網友直呼過癮。苗可麗在社群網站分享拍攝幕後，火辣開嗆曾莞婷「這次不搶男人！薑還是老！的！辣！」釣出對方留言「姐我再也不敢跟你搶車了」，讓苗可麗秒收手「你乖！我們共乘！」兩人逗趣互動笑翻網友。

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▲曾莞婷、苗可麗、陳冠霖合體共演廣告。（圖／Uber提供）

而最猛的是陳冠霖，除了吊鋼絲、撐傘還要顧表情不被風吹亂，他笑虧苗可麗潑咖啡一次到位，直呼「是不是想潑很久了！」儘管拍攝過程艱辛，他在現場零NG敬業精神也被現場工作人員集體大讚。

而廣告延燒到網路，網友紛紛出面留言大讚本次攔車鬧劇，留言分享「攔個車，也太鬧了吧！」、「愛死，有續集嗎？」、「這個假嬰兒的臉真的很像，應該不用驗DNA吧？」、「 Uber 有史以來最好看的廣告」、「唯一特別上YouTube找來看的廣告」、「好好笑，怎麼沒讓苗可麗多罵幾句！」

▲曾莞婷、苗可麗、陳冠霖合體共演廣告。（圖／Uber提供）

不只代言人互動吸睛，廣告片中的「神祕小孩」也引發網友瘋猜，其實小孩頭髮濃密激似陳冠霖，但曾莞婷的女神魅力引來無數網友留言，舉手想當孩子的爸爸。曾莞婷還在Threads上貼出「沒叫車的一天」短片，被路攔搶車的路人一推之後瘋狂滾地，讓網友笑稱是「史上最美掃地機器人」。