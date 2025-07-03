H級辣模辛尤里「突宣布懷孕7個月」！OnlyFans照拍 回應生父身分

記者潘慧中／綜合報導

辣模辛尤里擁有傲人H級上圍，不時會分享生活點滴。沒想到，她近日突然在社群網站上傳一系列懷孕照，讓大批粉絲又驚又喜，但她透露：「不要恭喜我了，懷孕沒有特別開心因為很胖，也沒有特別痛苦因為可以都不用做家事。」

▲辛尤里無預警宣布懷孕6、7個月了。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）



照片中，可以看到辛尤里身穿杏色針織連身衣，低胸剪裁辣露豐滿北半球、深邃事業線，包覆住明顯隆起孕肚；不只這樣，她還換穿一件奶油白色針織衫，下半身單穿粉藍色蕾絲內褲，低腰設計露出圓潤孕肚。

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▲▼辛尤里拍孕婦寫真。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）



孕婦寫真照不僅如此，辛尤里穿著深藍刺繡內衣、高衩剪裁丁字褲，搭配同色系絲質外套，相當映襯她的白皙膚色。側身入鏡的她，展現出孕肚的圓潤曲線。

▲▼辛尤里坦言懷孕後胖了不少。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）



辛尤里透露目前大約是6至7個月的身孕，胖了不少還長得很像企鵝，「肥到我很不爽」，只是她依然嘴饞。至於網友好奇的生父身分，她則語帶神秘地說：「你不認識的。」

▲▼辛尤里被問生父身分。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）



更令網友驚訝的是，辛尤里還在留言區自爆「我生過一胎了啊」，而且仍繼續在全球最大成人訂閱制平台OnlyFans拍片，「這時期很特別，不拍可惜。」

▲辛尤里照常拍OnlyFans。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）