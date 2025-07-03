2NE1真的來了！8月台中開唱「5組大咖揭曉」　主辦：女王保證唱1小時

記者吳睿慈／台北報導

KPOP席捲全台，拼盤活動陸陸續續在台登場後，台灣主辦寬寬整合行銷日前無預警釋出了「K-POP Masterz2025 In Taiwan」的宣傳圖卡，雖然未公布藝人名單，但已在網路上掀起狂熱討論。主辦3日正式官宣5組韓國大咖來台，「女王」2NE1確定登台，主辦承諾：「一起迎接女王們近1小時的震撼舞台。」

▲2NE1即將在8月參加台中拼盤開唱。（圖／翻攝自2NE1 IG）



K-pop Masterz（簡稱KPM）是由韓國發起的K-pop 音樂節品牌，以韓國音樂文化為核心，推廣給全球 K-POP 聽眾與粉絲，透過音樂跨越國界形式，包含舞台演出與粉絲互動，強調粉絲與藝人間的溝通與交流致力於推廣新銳與主流藝人，拓展多元音樂風格。

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KPM曾多次在不同國家和地區舉辦巡演，演出陣容通常包括多個受歡迎的K-pop 團體和藝人，提供多元化的音樂體驗，歷年來已到過菲律賓、泰國、日本等地，2025年已官宣在曼谷、聖地牙哥、吉隆坡三地舉辦。

主辦單位3日釋出演唱會完整名單，5組歌手分別為ZICO、宣美（SUNMI）、CRUSH、2NE1以及新人女團Baby DON’T Cry，其中ZICO、宣美（SUNMI）、CRUSH預計唱超過40分鐘，2NE1則為1小時熱演，新人女團Baby DON’T Cry為15分鐘帶來精彩開場演出。

▲K-pop Masterz拼盤卡司公布。（圖／寬寬整合提供）



主辦單位寬寬整合行銷表示，KPM首次在台灣舉辦各單位都極為重視，這次內容集結了韓星二代的熱血與新生代的開幕演出，將有5組重量級陣容為台中開啟KPOP歷史性的榮耀時刻，內容保證超過3小時，將一次滿足KPOP的喜愛。目前也正積極的協調演出內容及舞台呈現的部分， 2025KPOP的演唱會盛典就是要帶給大家最重磅最華麗的視覺聽覺享受。詳細購票相關資訊請關注寬寬整合行銷官方粉絲頁IG公告。