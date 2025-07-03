《悲慘世界》音樂會席捲台北！30場全爆滿　王月：這是頂流等級A+演出

記者蕭采薇／綜合報導

經典音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會，魅力席捲全台！台北國家戲劇院30場演出場場爆滿，一票難求。藝人王月、唐從聖、郎祖筠也趕在台北場最終週朝聖，看完直呼「餘音繞樑」、「情感渲染超有感」，大讚是「非看不可」的頂級演出。

▲《悲慘世界》台北國家戲劇院30場演出場場爆滿。（圖／寬宏提供）



王月激動表示，這次的《悲慘世界》顛覆了她對音樂會的印象，捨棄華麗背景和道具，純粹以演員動人的歌聲傳達豐沛情感，每個細節都搭配得天衣無縫。「一鏡到底的呈現，更讓我讚嘆這就是音樂劇的精煉，在劇情的滾動下，更讓我看到與善的距離，綜觀體驗就是頂流的演出、A plus的讚嘆！」她更特別點名飾演芳婷的女演員，稱讚她的歌聲超級引人入勝，每一個音都充滿情感。

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▲王月觀賞《悲慘世界》。（圖／寬宏提供）

唐從聖則說，時隔20多年再次觀賞《悲慘世界》，感受到的不只是「聽音樂」，而是演員透過聲音和情感建構出一個活靈活現的聽覺饗宴。「尤其在燈光、布景的襯托下，完美的與演員的表情和互動融合為一，身歷其境又充滿張力與共鳴，讓人久久無法抽離。」他更幽默表示：「台灣引進這麼高規格的音樂會，讓我們省下機票錢、排隊時間，非常值得一看，若你不看悲慘世界，人生會悲慘，看了就彩色。」

▲唐從聖觀賞《悲慘世界》。（圖／寬宏提供）

郎祖筠則分享，這是一場非常誠懇的音樂會，沒有因為是音樂會就忽略表演的部分，無論在服裝、妝容及劇本要傳達的硬結構，都完美地呈現在觀眾面前。「我滿佩服演員在聲音的細緻處理與表現，尤其是呼吸的呈現，讓我滿驚呼，原來還可以這樣呈現。」她也特別喜歡酒店夫婦的表演方式，覺得非常放鬆，讓她看得很有共鳴。

▲郎祖筠觀賞《悲慘世界》。（圖／寬宏提供）

《悲慘世界》40周年紀念版音樂會由製作人卡麥隆麥金塔許（Cameron Mackintosh）唯一授權製作，不僅是現今倫敦西區的演出版本，更進階升級製作，融入嶄新元素，結合現場音樂劇、音樂電影、各種演唱會形式。本次演出匯聚65位世界級音樂劇演員，他們都曾參與過《悲慘世界》或其他各大知名音樂劇的演出，獲得劇評與劇迷的一致好評，被譽為是重獲新生的史詩級鉅作。

▲《悲慘世界》接著將移師高雄衛武營演出。（圖／寬宏提供）

錯過台北場的劇迷們別灰心！《悲慘世界》40周年紀念版音樂會將於7月10日至7月27日移師高雄衛武營，也是此次能在台灣見證經典的最後機會，購票請洽寬宏藝術。