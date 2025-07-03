ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

肖戰前團員遭爆劈腿多女
《魷魚遊戲3》10殘酷金句
安芝儇解放比基尼！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李嶼邇 大S 孫安佐 王彩樺 陳晨威 八坂凪 金佳恩 尹善友

《悲慘世界》音樂會席捲台北！30場全爆滿　王月：這是頂流等級A+演出

記者蕭采薇／綜合報導

經典音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會，魅力席捲全台！台北國家戲劇院30場演出場場爆滿，一票難求。藝人王月、唐從聖、郎祖筠也趕在台北場最終週朝聖，看完直呼「餘音繞樑」、「情感渲染超有感」，大讚是「非看不可」的頂級演出。

▲《悲慘世界》星光場：王月、郎祖筠、唐從聖。（圖／寬宏提供）

▲《悲慘世界》台北國家戲劇院30場演出場場爆滿。（圖／寬宏提供）

王月激動表示，這次的《悲慘世界》顛覆了她對音樂會的印象，捨棄華麗背景和道具，純粹以演員動人的歌聲傳達豐沛情感，每個細節都搭配得天衣無縫。「一鏡到底的呈現，更讓我讚嘆這就是音樂劇的精煉，在劇情的滾動下，更讓我看到與善的距離，綜觀體驗就是頂流的演出、A plus的讚嘆！」她更特別點名飾演芳婷的女演員，稱讚她的歌聲超級引人入勝，每一個音都充滿情感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《悲慘世界》星光場：王月、郎祖筠、唐從聖。（圖／寬宏提供）

▲王月觀賞《悲慘世界》。（圖／寬宏提供）

唐從聖則說，時隔20多年再次觀賞《悲慘世界》，感受到的不只是「聽音樂」，而是演員透過聲音和情感建構出一個活靈活現的聽覺饗宴。「尤其在燈光、布景的襯托下，完美的與演員的表情和互動融合為一，身歷其境又充滿張力與共鳴，讓人久久無法抽離。」他更幽默表示：「台灣引進這麼高規格的音樂會，讓我們省下機票錢、排隊時間，非常值得一看，若你不看悲慘世界，人生會悲慘，看了就彩色。」

▲《悲慘世界》星光場：王月、郎祖筠、唐從聖。（圖／寬宏提供）

▲唐從聖觀賞《悲慘世界》。（圖／寬宏提供）

郎祖筠則分享，這是一場非常誠懇的音樂會，沒有因為是音樂會就忽略表演的部分，無論在服裝、妝容及劇本要傳達的硬結構，都完美地呈現在觀眾面前。「我滿佩服演員在聲音的細緻處理與表現，尤其是呼吸的呈現，讓我滿驚呼，原來還可以這樣呈現。」她也特別喜歡酒店夫婦的表演方式，覺得非常放鬆，讓她看得很有共鳴。

▲《悲慘世界》星光場：王月、郎祖筠、唐從聖。（圖／寬宏提供）

▲郎祖筠觀賞《悲慘世界》。（圖／寬宏提供）

《悲慘世界》40周年紀念版音樂會由製作人卡麥隆麥金塔許（Cameron Mackintosh）唯一授權製作，不僅是現今倫敦西區的演出版本，更進階升級製作，融入嶄新元素，結合現場音樂劇、音樂電影、各種演唱會形式。本次演出匯聚65位世界級音樂劇演員，他們都曾參與過《悲慘世界》或其他各大知名音樂劇的演出，獲得劇評與劇迷的一致好評，被譽為是重獲新生的史詩級鉅作。

▲《悲慘世界》星光場：王月、郎祖筠、唐從聖。（圖／寬宏提供）

▲《悲慘世界》接著將移師高雄衛武營演出。（圖／寬宏提供）

錯過台北場的劇迷們別灰心！《悲慘世界》40周年紀念版音樂會將於7月10日至7月27日移師高雄衛武營，也是此次能在台灣見證經典的最後機會，購票請洽寬宏藝術。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

悲慘世界王月唐從聖郎祖筠

推薦閱讀

獨家／陳乃榮、賴琳恩長跑15年…女兒1歲多了　首揭領養過程超心疼

獨家／陳乃榮、賴琳恩長跑15年…女兒1歲多了　首揭領養過程超心疼

9小時前

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…親回原因

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…親回原因

19小時前

國光女神罹高度惡性癌症　認「經常半夜驚醒痛哭」：每天活在恐懼中

國光女神罹高度惡性癌症　認「經常半夜驚醒痛哭」：每天活在恐懼中

8小時前

樂天女神自稱單身爆秘戀！筠熹5年地下情男友身分曝…私照洩同居

樂天女神自稱單身爆秘戀！筠熹5年地下情男友身分曝…私照洩同居

7/2 06:46

法國婆婆開車沒冷氣！台媳首搭車驚呆　尪曝文化差異：真的不是壞掉

法國婆婆開車沒冷氣！台媳首搭車驚呆　尪曝文化差異：真的不是壞掉

7小時前

周杰倫睽違2年「又合體周星馳」！　他腳踩1物...8.3萬人暴動

周杰倫睽違2年「又合體周星馳」！　他腳踩1物...8.3萬人暴動

11小時前

演藝圈Labubu、哭娃大戶是她　上百隻驚人收藏量首度曝光！

演藝圈Labubu、哭娃大戶是她　上百隻驚人收藏量首度曝光！

11小時前

米可白愛犬錢錢離世！　她忍淚吻別「孫綻幫吹毛髮」曝最後相處時光

米可白愛犬錢錢離世！　她忍淚吻別「孫綻幫吹毛髮」曝最後相處時光

8小時前

「國光女神」心力憔悴狂瘦5kg　站上體重計驚呆：牛仔褲快掉下來

「國光女神」心力憔悴狂瘦5kg　站上體重計驚呆：牛仔褲快掉下來

7小時前

陳晨威新歡是她！開保時捷「載大6歲中信啦啦隊女神回家」約會全被拍

陳晨威新歡是她！開保時捷「載大6歲中信啦啦隊女神回家」約會全被拍

7/2 07:04

演活《哈利波特》馬份！「反派專業戶」傑森艾塞克　自嘲：終於演到好人

演活《哈利波特》馬份！「反派專業戶」傑森艾塞克　自嘲：終於演到好人

4小時前

安芝儇解放比基尼！　「炸出傲人上胸」震撼3.4萬人

安芝儇解放比基尼！　「炸出傲人上胸」震撼3.4萬人

9小時前

熱門影音

李多慧去一人火鍋店

李多慧去一人火鍋店
瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜

瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜
舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！

舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！
見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD
小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
鹿晗暴瘦被疑深陷情傷　陳赫幫回應：別瞎擔心

鹿晗暴瘦被疑深陷情傷　陳赫幫回應：別瞎擔心
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評
KID給兒子炙熱的愛　木木:＞口＜

KID給兒子炙熱的愛　木木:＞口＜
頌樂MV花絮飄台味！ 「台灣人看了超有共鳴」

頌樂MV花絮飄台味！ 「台灣人看了超有共鳴」
鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽
范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤

范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤
陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

《書卷一夢》劉宇寧記者會（橫）

《書卷一夢》劉宇寧記者會（橫）

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

舒華白到發光！合作高中教材主角XD　被讚奇女子...黃宣疑問「是人類嗎」

舒華白到發光！合作高中教材主角XD　被讚奇女子...黃宣疑問「是人類嗎」

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Lulu隨cue隨唱！李翊君等38年首攻蛋　小S愛女開畫展遭酸..曝「星二代壓力」

Lulu隨cue隨唱！李翊君等38年首攻蛋　小S愛女開畫展遭酸..曝「星二代壓力」

Lulu凍卵成功「取33顆卵子」　等待「動心的精子」：希望產地直送

Lulu凍卵成功「取33顆卵子」　等待「動心的精子」：希望產地直送

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

YTR小象赴烏克蘭捐兩雙童鞋　挨轟蹭流量　品牌道歉下架「對不起我們錯了」

YTR小象赴烏克蘭捐兩雙童鞋　挨轟蹭流量　品牌道歉下架「對不起我們錯了」

金希澈曝「未婚原因」：太多負面教材　聽到離婚要分財產...打消結婚念頭XD

金希澈曝「未婚原因」：太多負面教材　聽到離婚要分財產...打消結婚念頭XD

看更多

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

放棄藍帶廚師夢！萬洛隆甘迦靠《白衣蒼狗》連闖坎城　喊：伍佰是我中文老師

7分鐘前0

林萱瑜登記婚1年「婚禮孕事」暫擱置！　夫妻拚事業原因曝

18分鐘前0

《悲慘世界》音樂會席捲台北！30場全爆滿　王月：這是頂流等級A+演出

4小時前32

演活《哈利波特》馬份！「反派專業戶」傑森艾塞克　自嘲：終於演到好人

7小時前33

法國婆婆開車沒冷氣！台媳首搭車驚呆　尪曝文化差異：真的不是壞掉

7小時前10

國際火線／影之軍隊：好萊塢對抗「反共獵巫」的戰爭

7小時前65

「國光女神」心力憔悴狂瘦5kg　站上體重計驚呆：牛仔褲快掉下來

7小時前21

國分太一遭爆霸凌工作人員　電視台徹查結果出爐：刪除所有節目畫面

7小時前3229

最強高中生Ray直言「台灣無聊得像坨屎」：大家都像NPC

8小時前30

遭經紀人背叛認「同事≠朋友」　吳怡霈嘆保持界線：太近會被燙傷

讀者迴響

熱門新聞

  1. 與賴琳恩長跑18年　陳乃榮首揭「女兒領養過程」
    9小時前4
  2. 快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因
    19小時前2612
  3. 國光女神罹高度惡性癌症　認「經常半夜驚醒痛哭」
    8小時前144
  4. 樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光
    7/2 06:461413
  5. 法國婆婆開車沒冷氣！台媳首搭車驚呆　尪曝文化差異
    7小時前42
  6. 周杰倫合體周星馳　他腳踩1物...8.3萬人暴動
    11小時前184
  7. Labubu大戶是她　驚人收藏量首度曝光！
    11小時前1810
  8. 米可白愛犬錢錢離世！她忍淚吻別曝最後相處時光
    8小時前181
  9. 「國光女神」心力憔悴狂瘦5kg　站上體重計驚呆
    7小時前125
  10. 陳晨威新歡是「大6歲中信啦啦隊女神」
    7/2 07:04144
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合