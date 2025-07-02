美女主播突告別10年電視台「我畢業了！」　粉絲瘋猜下一站

▲美女主播楊智捷突告別10年電視台。（圖／翻攝自Facebook／楊智捷，下同）



記者董美琪／綜合報導

財經美女主播楊智捷近日在個人臉書發表長文，宣布即將離開服務十多年的非凡新聞台，正式為這段職涯畫下圓滿句點。她感性表示：「我從非凡畢業了！」回顧過往從菜鳥記者到節目主持人、專題製作人，再到代言人身分，每一段歷程都充滿學習與感恩，並強調「這段旅程，何其有幸」。

楊智捷在貼文中細數職涯點滴，從初入「電子組」每天忙得喘不過氣、短時間瘦身4公斤，到後來隨市場起伏、參與無數大型產業活動。她曾見證台股從8,000點攀升至24,000點，親身採訪台積電創辦人張忠謀，也自2015年起持續追蹤輝達（NVIDIA）發展，並出席國際三大電子展CES、MWC與IFA，為觀眾帶來第一手產業觀察。

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除了新聞播報與專題採訪，楊智捷也嘗試多元角色，包括代班主管、主持《News金探號》及網路節目《小資理財藍圖》，深入解析理財與股市投資。她表示，這些經歷讓她對財經世界有了更全面且立體的理解，直呼「沒有白活」。

▲除了主持《News金探號》，也曾採訪許多知名財經大人物，右為黃仁勳的哥哥黃仁傑。（圖／翻攝自Facebook／楊智捷）



她也分享自己近日不僅從非凡畢業，也與孩子一同經歷從托嬰中心轉入幼兒園的成長過程。看到孩子適應新環境的勇氣，也讓她下定決心擁抱改變。

最後，她以一句話作結：「女人最美的樣子，是當了媽媽，還是保有自我。」她感謝過去一路相伴的長官、攝影夥伴、觀眾與自己，並承諾會以開放的心胸迎接未來挑戰。

消息一出，讓不少長期關注她的觀眾與粉絲又驚又感動，紛紛在留言區表達不捨與祝福：「怎麼可以離開我們呢？太突然了吧！」、「恭喜畢業，航向新未來！」、「有小孩之後我深深感受到你有多勇猛！」、「願意踏出是最美好的，邁向人生下一階段不同體驗的生活」，也有眼尖的網友忍不住小聲發問：「往金控發展了嗎？」「之後要做什麼呢？」