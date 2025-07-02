宋昰昀遭控霸凌神隱1年「事件大反轉」！　蒐證告爆料者：全是捏造

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女演員宋昰昀在2024年因參演《跟我老公結婚吧》爆紅，怎料才剛出名，就遭爆料曾是校園霸凌加害者，她也因風波暫停所有工作。不過，事隔一年竟出現大反轉，宋昰昀2日發表聲明指出，校園霸凌完全是捏造的謠言，目前已經對當時的爆料者提告。

▲宋昰昀在1年前被控曾是校園霸凌加害者。（圖／翻攝自Instagram／hayoonsong1202）

宋昰昀的法律代理人於2日發表聲明，表示這一年來，宋昰昀一直都在努力蒐集證據以證清白，「目前已自行蒐集到多項證據，並以此為基礎，對吳某（爆料者）提起了刑事告訴。」

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宋昰昀方面明確指出，吳某提出的所有學校霸凌相關指控皆為子虛烏有，「演員在高中就學期間，從未對吳某施加任何暴力，也未曾因校園暴力而被強制轉學。」

聲明中還提到，吳某曾聲稱有同學目擊自己被宋昰昀施暴，然而，宋昰昀方表示，該名所謂目擊者已經作證從未目睹過任何暴行，也曾明確告知吳某此事，卻仍被吳某拿去當作節目爆料內容。此外，當時任課導師也證實，從未聽聞宋昰昀曾因校園霸凌被轉學，另有多位同學自發作證，強調宋昰昀「絕對不是會傷害他人的人。」

▲宋昰昀在去年因飾演《和我老公結婚吧》的惡女小三爆紅。（圖／翻攝自Instagram／hayoonsong1202）

目前身在美國的吳某，據稱未配合調查，警方已於今年5月針對他下達「指名通報處分」，並將其列入警方電腦系統的通緝名單，一旦返國，警方將立即重啟調查，而宋昰昀方同時也正在研究是否可在美國採取法律行動，並預計對參與散播謠言的第三方追究民事與刑事責任。

對於去年爭議爆發時，沒有及時做出解釋，宋昰昀方解釋說：「比起倉促澄清，更應該透過客觀的調查還原事實，因此我們花了一些時間才做出說明。」也坦言：「要證明一件沒有發生的事本就不容易，因此未能及時作出積極反應。」

此前，一名男子透過節目及網路，聲稱自己在2004年高三時，被同校的宋昰昀毆打，還被甩巴掌長達90分鐘。當時宋昰昀僅簡單否認「不是事實」，並暫停所有公開活動。不過，隨著她此次鄭重澄清，她也宣布正在與新東家商談合作細節，即將再出發，回歸螢光幕前。