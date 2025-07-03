《你的味道》稱霸海外收視排行榜　推動精緻韓食成為飲食新潮流

文／人物誌

韓國ENA原創韓劇《你的味道》，由《魷魚遊戲 第二季》姜河那、《無聲蛙鳴》高旻示、《臥底高中》金新綠主演；劇集以料理與餐廳經營為主軸，結合愛情與逐夢過程，講述餐廳瀕臨倒閉的主廚，與落魄的餐廳經理人，二人各取所需而攜手合作，讓位處全州鄉下的偏僻餐廳，挑戰獲得鑽石星星肯定的浪漫故事。

▲《你的味道》由姜河那、高旻示攜手主演。（圖／ENA채널 官方臉書專頁，下同）

稱霸海外收視排行榜，推動精緻韓食成為飲食新潮流！



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《你的味道》首播收視僅約1.59%，但隨著集數推進，後續集數收視率連續上漲，最終回收視高達3.80%。海外方面，自Netflix同步上線後，本劇便迅速登上Netflix韓國電視劇TOP 10排名首位，並在Netflix全球非英語影集排行榜中名列第二，僅次於丹麥犯罪劇集《絕密保富區》。

主角韓範宇（姜河那飾）身為食品企業「滿桌」的理事，慣於運用不當手法，脅迫、誘騙餐廳業主出售食譜或頂讓餐廳，比起美味料理帶來的幸福感，更在意餐點的經濟價值。範宇的作惡多端，很快便遭到手足的背叛及被害人反擊；失去理事一職後，範宇決定待在慕妍珠（高旻示飾）經營的餐廳「定齋」，試圖透過打工來竊取食譜。

幽默嚴謹間取得平衡的浪漫喜劇，詮釋料理初心與本質

範宇只在意餐廳能否賺進大把鈔票，而妍珠全心投入在料理的昇華，現實主義者與理想主義者的相遇，從互不理解逐漸轉為相互補足，《你的味道》冤家變情人的情節，雖是稍嫌俗套的戲劇不敗公式，但透過「餐廳經營」與「精緻料理」題材融入，使得整體劇情仍算新鮮，尤其劇中關於法餐與韓食的結合，相信會令許多熱愛美食的劇迷，看得食指大動吧。

曾在人氣韓劇《臥底高中》出演失心瘋反派校長的金新綠，本劇化身搞笑擔當的副主廚，大改形象成為本片的最大亮點。另外，《現在撥打的電話》柳演錫在本劇客串出演妍珠前男友，劇組特地前往北海道札幌取景，漫天大雪的場景，加上演員使用日語進行對話，情節瞬間變成唯美日劇風。

《你的味道》全劇共十集，本片並非如《型男主廚三星夢》那般追求三星榮耀的料理職人劇，而是幽默與嚴謹兼具的浪漫喜劇，透過美好味道，傳遞料理所蘊含的真摯情感。

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