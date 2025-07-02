蔡允潔挺9月肚趕通告　不到1個月就要生：在家時間過更慢

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）2022年宣布結婚，同年生下女兒小福星，今年1月驚喜宣布懷上第2胎兒子。進入倒數生產階段的她，最近在社群發文分享目前的身體狀態，同時也透露自己臨盆前還依舊去工作的背後原因。

▲蔡允潔懷二寶拍孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／cindy10201020）

蔡允潔坦言，雖然懷孕後期身體不適，但仍選擇繼續工作，「每一天都滿不舒服，感覺日子過得特別慢！」對於不少人關心她為何接近預產期仍在外工作，蔡允潔也坦然回應，她認為不論在哪裡，如果真的臨時要生，都是得叫計程車去診所，與其待在家整天忍受身體不適，不如讓自己維持正常步調，「在家時間過得更慢，所有不舒服的感覺更被放大。」

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▲蔡允潔分享準備卸貨的心情。（圖／翻攝自Instagram／cindy10201020）

事實上，蔡允潔剩下不到一個月的時間就要生產，最近她在社群上傳一系列孕婦寫真照，絕美狀態吸引上千人按讚。她也坦言原本懶得拍孕婦寫真，「但換個角度想，是拍我們的全家福」，也是大女兒和弟弟隔著肚皮相見的機會，才讓她決定馬上拍，「做了將來不會後悔。」