串流收視週榜／《魷魚遊戲3》全球圍觀456結局！她霸榜10週…韓劇打不過

記者陳芊秀／綜合報導

邁入7月，台灣的暑假也正式到來，追劇又有了新選擇，各家串流平台排行再度出現大洗牌。其中漫威影集《鋼鐵心》上線後火速成為Disney+平台第一，韓劇《魷魚遊戲3》也是一上線就奪全球非英語收視冠軍。再加上穩居平台第一的韓綜《 Biong Biong地球娛樂室3》，《ETtoday星光雲》整理以下5個劇集節目收視超威，為大家帶來最新一週串流收視排行。

鋼鐵心

▲《鋼鐵心》描述天才少女打造出鋼鐵人般鐵甲。（圖／翻攝自臉書）

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漫威影集《鋼鐵心》描述超級天才少女「莉莉威廉斯」擁有高智商，憑著聰明才智打造出與「鋼鐵人」東尼史塔克的裝備相媲美的裝甲，故事繼承《鋼鐵人》的科技冒險經歷，加上青春成長故事線，女主角不像富豪東尼史塔克霸氣灑錢，而是隨時面對現實經濟壓力，宛如女生版《鋼鐵人》。全劇共6集，原本2023年秋季上線，卻臨時宣布取消，時隔2年終於在6月25日全球Disney+上架，第二天在台灣登上平台第一，也是最新一週冠軍劇集，令霸榜多日的陸劇《藏海傳》收視居第二。

Biong Biong地球娛樂室3

▲《Biong Biong地球娛樂室》第3季上線10週都是收視排行第一。（圖／翻攝自韓網）

您也在追這部韓綜《Biong Biong地球娛樂室》嗎？這是由王牌製作人「羅PD」羅暎錫打造的實境節目，成員包括李恩智、MIMI、李泳知、安兪真，眾人要進行各種節目挑戰，每次都逗得笑聲不斷。節目自2022年開始推出，今年第3季於4月26日在friDay影音上線，且上線以來至今，已經連續10週霸榜收視第一，即使這段期間面對兩大韓劇《我奪走了公爵的初夜》、《勞務師盧武鎮》熱播，收視排位不曾動搖，顯見累積不少愛韓綜的粉絲。

書卷一夢

▲《書卷一夢》是奇幻穿書題材。（圖／翻攝自臉書）

大陸男星劉宇寧因演出《折腰》讓高人氣再往上攀升，緊接著又有新劇《書卷一夢》開播。《書卷一夢》是奇幻穿書題材，由李一桐、劉宇寧、祝緒丹、王以綸等人主演，描述女主角「宋小魚」是一個小咖女演員，無意間穿越進入書中世界，變成女主角「宋一夢」，但是女主角書中結局悲慘，為了改變命運用盡一切手段，並且與書中男主角「南珩」展開命運糾纏。劇集開播首週就登上iQIYI平台冠軍，擠下冠軍《臨江仙》。

魷魚遊戲

▲《魷魚遊戲》收視全球非英語節目榜第一。（圖／翻攝自Netflix）

韓劇《魷魚遊戲》2021年在Netflix全球上線，締造驚人的收視時數，掀起世界級的追劇熱潮，2024年推出第2季，2025年6月終於推出第3季，為一系列血腥生存戰畫下句點。《魷魚遊戲》讓韓劇在全球熱度再度攀高，第3季上線後在台灣火速奪下週排行第一，令上週拚上冠軍的台劇《拜六禮拜》再度居於第2。

喝酒吧笨蛋

▲《喝酒吧！笨蛋》莫子儀演神秘調酒師。（圖／MyVideo提供）

暑假有多部台劇熱播拚人氣，其中台語劇《拜六禮拜》在Netflix、Hami Video收視排名都在前5名；《我們與惡的距離II》多平台霸榜，更在公視+觀看數創新高；《喝酒吧！笨蛋》則是找來金馬影帝莫子儀主演，扮演曾是國際調酒大賽冠軍的調酒師「阿榮」，開設一間「笨蛋酒吧」，與傾聽每個酒客的心聲並為他們製作特製的調酒，神秘的過往也逐一揭曉。該劇首度在MyVideo衝上收視第一，擠下霸榜兩週的陸劇《長安的荔枝》。

【台灣9串流平台收視戰況】

Disney+／《鋼鐵心》上線第2天奪冠

▲Disney+台灣前3名熱劇《鋼鐵心》、《藏海傳》、《血謎拼圖》。（圖／翻攝自臉書）

friDay影音／《Biong Biong地球娛樂室3》10週冠軍

▲friDay影音收視週榜（6/23-6/29）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／綾瀨遙終活喜劇《孤獨S又怎樣》開播

▲Hami Video收視週榜（6/23-6/29）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《書卷一夢》開播奪冠

▲iQIYI收視週榜（6/23-6/29）。（圖／iQIYI提供）



KKTV／晨間劇《紅豆麵包》收視第一

▲KKTV收視週榜（6/23-6/29）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／前5名4部都是古裝陸劇

▲LINE TV收視週榜（6/23-6/29）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／台劇《喝酒吧笨蛋》擠下《長安的荔枝》

▲MyVideo收視週榜（6/23-6/29）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／全球都在看《魷魚遊戲3》

▲Netflix收視週榜（6/23-6/29）。（圖／翻攝自Netflix）

公視+／《我們與惡的距離II》霸榜4周

▲公視+收視週榜（6/23-6/29）。（圖／公視+提供）