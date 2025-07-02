太暖！羅志祥宣布「花蓮無酬義演開唱」回饋家鄉：這裡有親切和感謝

記者蔡琛儀／台北報導

「2025花蓮夏戀嘉年華」將於7月23日登場，除了原本麋先生、美秀集團、潘越雲、施孝榮、告五人、婁峻碩、玖壹壹、高爾宣、韋禮安及剛出爐的金曲樂團TRASH外主辦單位今（2日）驚喜宣布加演場，最終場7月28日將由羅志祥擔任壓軸，同場還有鼓鼓、白安。

▲羅志祥為花蓮義演。（圖／花蓮縣政府提供）

目前正展開世界巡演的羅志祥這次更是暖心義唱，感性表示：「跟其他演出比起來，花蓮夏戀多了一份親切跟感謝。所以這次義演是我的一點心意，要回饋家鄉花蓮，希望可以透過音樂，把愛和能量傳遞給大家。」他透露會帶著超過20人團隊回到家鄉登台，更邀來子弟兵C.T.O成員薛恩同行演出，「準備了很多經典歌曲，希望把愛和能量透過音樂傳遞給大家。」也呼籲大家多來東部走走，享受花蓮的山海美景與療癒節奏。

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鼓鼓則開心表示，從團體到個人出道後幾乎年年參與夏戀，「花蓮對我來說像是老朋友，這裡的人很熱情、生活步調很chill，還有很多私房咖啡店可以慢慢挖掘。」他也提到曾在花蓮泡瑞穗溫泉、吃玉里臭豆腐，「真的被驚艷到！」身為花蓮西瓜大使的他，笑說每天都在吃西瓜，很會挑。

▲▼鼓鼓、白安出席花蓮夏戀嘉年華。（圖／花蓮縣政府提供）

白安則表示今年和花蓮特別有緣，年初參與《嗨！營業中》拍攝已多次造訪，對花蓮更添親切感，「這裡風景好、節奏慢，很適合生活。」她也大讚在地美食與海景充滿療癒能量，更不忘推薦：「夏天來花蓮一定要吃顆大西瓜，真的超幸福！」