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奈良美智看到了！　截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」引台網解讀

記者陳芊秀／綜合報導

小S二女兒Lily（許韶恩）於6月29日首度舉辦個人藝術展，公開展示自己的藝術畫作，年僅17歲的她展現藝術天賦，畫作也引發網友高度關注。部分網友評論Lily的畫作「怎麼有點像奈良美智」，而奈良美智近日在X轉發Lily的新聞截圖，其發文再度引發台灣網友解讀。

▲▼小S二女兒 許韶恩（ Lily Hsu ）首場個展《Prey of Prey》開幕活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲小S二女兒許韶恩（ Lily Hsu ）舉辦首場個展《Prey of Prey》，畫作引發網友討論。（圖／記者周宸亘攝）

Lily的畫作引來網友評論「感覺她的畫風有點像奈良美智」、「覺得像Labubu +小鬼的公仔」。她在藝術展訪問時，分享創作靈感，坦言靈感來自於生活，還有對藝術家的欣賞、「比方說我有參考Andy Warhol（安迪沃荷）、奈良美智，然後姨媽還有媽媽在這次畫展中都扮演非常重要的角色，因為媽媽給我無限的支持，姨媽給了我無限的理解，我很愛她們很崇拜她們」。

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奈良美智也在29日當天在官方X帳號轉發Lily的受訪畫面，截圖正是Lily提及他名字，他發文「受影響的藝術家是誰？」而貼文似乎呼應截圖，還加上了3個瞇眼笑表情圖示。

▲▼奈良美智截圖Lily訪問談創作參考提到他名字，發文「受影響的藝術家是誰？」並加上3個瞇眼笑臉。（圖／翻攝自奈良美智X）

▲奈良美智截圖Lily訪問談創作參考提到他名字，發文「受影響的藝術家是誰？」並加上3個瞇眼笑臉。（圖／翻攝自奈良美智X）

而奈良美智的截圖發文引發台灣網友兩極化解讀。一部分網友認為「不就滿開心的嗎？有小妹妹受他作品影響」。另一派網友解讀「很委婉的表達，個中含意自行體會」、「日本人的隱晦」。

奈良美智是活躍世界的日本當代藝術家，現年65歲，藝術作品被全球多家博物館收藏。他的藝術創作中，其中一個顯著的特徵是「圓臉可愛少女」為主題的藝術創作，女孩有如怒視般眼神的模樣，成為他的代表性標誌之一。他現正在台灣舉辦「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展，罕見不是選在美術館，展場選在新北市瑞芳區金瓜石的「台電金水基地」。

▲▼奈良美智截圖Lily訪問談創作參考提到他名字，發文「受影響的藝術家是誰？」並加上3個瞇眼笑臉。（圖／翻攝自奈良美智X）

▲奈良美智藝術展來到新北市瑞芳區金瓜石「台電金水基地」舉行。（圖／翻攝自奈良美智X）

▲▼奈良美智截圖Lily訪問談創作參考提到他名字，發文「受影響的藝術家是誰？」並加上3個瞇眼笑臉。（圖／翻攝自奈良美智X）

▲奈良美智是世界聞名的日本當代藝術家，圓臉大眼少女主題的畫作成為他的代表性標誌之一。（圖／翻攝自奈良美智X）

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小SLily奈良美智

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