筠熹「特級副隊長」職銜不單純　被揭樂天女孩投票內幕…親回2爆料

▲筠熹被爆因個性強勢，加上不能吃虧，私下被其他樂天女孩戲稱為「錢嫂」。（圖／翻攝自筠熹臉書）

圖文／CTWANT

樂天啦啦隊女神筠熹驚爆名花有主，與年紀相仿的藝人男友彭元劭交往超過5年以上時間。時報周刊CTWANT接獲爆料，筠熹因為個性強勢，加上不能吃虧，私下經常被其他女孩戲稱為「錢嫂」，「因為她什麼都能接受，就是不能吃虧，自私、愛計較」，或許就是這樣斤斤計較，才讓筠熹成為坐擁桃園兩間房的有殼一族。

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▲曲曲是今年度樂天女孩隊長，筠熹則是「特級副隊長」。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供）

爆料者指稱，目前在樂天女孩擔任「特級副隊長」職務的筠熹，其實原本是今年初樂天啦啦隊票選隊長的第一名，不過因為當時投票是透過匿名連結進行，結束投票後發現總票數莫名超出成員人數，讓人不禁懷疑有人用小帳刷票、灌票，之後又再重投票一次，才選出曲曲當選樂天女孩年度隊長。

▲筠熹跟籃籃兩人雖屬同經紀公司，工作上也常有交集，但卻遭爆料私下其實水火不容。（圖／翻攝自華視娛樂）

不過事件並未就此落幕，爆料者透露事後筠熹跳過經紀人，直接找球隊高層哭訴，說自己原本就是隊長，現在卻被降為副隊長，還說以後球隊到日本表演，她不幫忙發言或翻譯，在球隊高層權衡之下，才用「特級副隊長」的頭銜來安撫她。

爆料者直言「筠熹現在還很在意那兩個『特級』的字眼，特別強調她不是單純的副隊長」。而對照3月7日樂天女孩舉辦全新陣容發布會後，筠熹特別在社群發文：「今年是特級副隊長筠熹，不是副隊長喲！雙職位新氣象，請多多指教。」對照爆料者所指，筠熹的確很在意自己不是「單純」的副隊長。

▲籃籃今年成為樂天桃猿應援團「推進隊長」。（圖／翻攝自籃籃臉書）

而筠熹跟現任樂天桃猿應援團推進隊長籃靖玟（籃籃）雖然是簽約同經紀公司，但也有消息指兩人其實水火不容。知情人士更對本刊透露，「她們其實是公開的死對頭，筠熹私下常抱怨籃籃什麼事都不做、不練舞，只想享受隊長的紅利，整個啦啦隊裡的女孩們都知道他們關係緊繃」。不過兩人在應援或節目錄影時，互動頻繁看不出有心結，仍是以工作為重。

對於樂天啦啦隊女神筠熹和彭元劭交往並疑似同居，筠熹所屬經紀公司回應本刊表示：「筠熹目前單身，開放追求中！」

至於和同經紀公司的籃籃被爆兩人不合，筠熹所屬經紀公司則表示：「沒有的事我們不做回應。」

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