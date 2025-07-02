王大陸服役難得二人世界　直播主女友「一路牽手貼貼」陪到回營區

▲6/25 18：42 服役期間日子過得挺舒服，王大陸看似胖了一圈，離開聚餐店家時，他終於把口罩卸一半露出眼、鼻，女友則緊跟在後。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

3月捲入閃兵風暴的王大陸，如今已在台北市政府社會局服替代役，工作內容包括遞送公文、協助庶務等，可謂涼缺。雖然家住台北市，但王大陸仍住在替代役集中生活的營區，日前他趁收假前抓緊時間與女友約會並與朋友餐敘，飯後小倆口還散步回營區，雖然女友沒有一路送到營區大門，但也夠浪漫！

王大陸的閃兵風暴後，首要之務是完成一年的替代役期。3月他終於以33歲年齡入伍，經過1個月的新兵訓練後分發至台北市社會局社工科，2個月來長官稱讚他工作表現不錯，也沒人特別跑來看明星，當兵的日子過得相當低調簡單。

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▲6/25 17：42 王大陸（左）與女友沐軒（右）站在住處大樓門口準備搭車，兩人的口罩都戴好戴滿，深怕被人發現。（圖／鏡週刊提供）

牽女友散步 兄弟識趣

6月25日傍晚，王大陸現身台北市大安區住宅樓下，儘管是自家門口，卻也將口罩與帽子壓得極低，深怕被人發現，現任直播主女友沐軒乖乖地跟在身旁。

▲18：44 有粉絲向王大陸（中）要求合照，他開心摘罩與粉絲合影，女友（右）負責掌鏡。（圖／鏡週刊提供）

兩人驅車來到公館一間港式茶餐廳與另外幾名男性友人會合，現場只有王大陸攜伴，但也看得出來沐軒在王大陸的朋友圈子裡相處得很自在。反而不自在的就是王大陸，用餐期間他的口罩也沒摘掉，頑強地停留在下巴，可見他仍十分警戒周遭，擔心自己被認出。

▲18：45 王大陸與沐軒一路上不是牽手就是貼貼，感情好得很。（圖／鏡週刊提供）

▲18：48 最後王大陸（右）走回替代役中心的營區，趕上收假。（圖／鏡週刊提供）

用餐時間僅僅不過50分鐘，王大陸就拉著沐軒準備走人，沒想到餐廳外早有眼尖粉絲求合照，他也大方地摘下口罩，露出陽光笑容給了粉絲福利，然後又快速戴起口罩。

隨後王大陸牽著女友走在汀州路上，友人們非常識趣地走在前面，讓這對小情侶享受難得的2人世界。原來這天王大陸休假，當然要把握時間約會，最後剩一點點時間和兄弟快閃餐敘，這也解答了為何一群人選在公館附近吃飯，因為吃完了剛好就近回附近的台北市替代役中心水源營區。

▲直播主沐軒正是王大陸一貫喜愛的皮膚白皙長髮妹類型，尤其她身材也很辣，更是王大陸的菜。（圖／翻攝自闕沐軒IG）

閃兵案外案 不可收拾



王大陸因為閃兵案，又扯出他透過友人尋求黑道查個資、涉嫌教唆他人傷害Uber司機、幫沐軒討債等案外案，如今雖然人在軍中，與女友感情依然甜蜜，可見他去年宣傳電影《怒潮》時自認戀愛腦、是服從性超高的黃金獵犬的言論，可信度極高。

▲閃兵案爆發，王大陸3月13日登上入伍專車，在媒體包圍下乖乖入伍。（圖／鏡週刊提供）

至於曾獲王大陸認證交往的前任蔡卓宜，分手後繼續留在中國大陸發展，主要在綜藝常駐，最近還主演了甜寵短劇《周教授，我們結婚吧》。不過好笑的是，她前陣子的百度百科資料遭人竄改，不僅莫名多了一個兒子，前夫竟是已故天后梅艷芳的大哥梅啟明，只好上網求救「有人可以幫我改一下嗎？」幸好最後已改回正常資料。

▲去年初王大陸（右）曾返台參與電影《怒潮》宣傳，與阮經天（左）接受採訪，坦言自己是戀愛腦。（圖／鏡週刊提供）





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