S媽發文喊「救救我」！思念大S到失眠無助：老天爺，我需要睡一覺

記者劉宛欣／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）在2025年2月初證實於日本離世，時隔大約半年的時間，家人還深陷在喪親之痛，妹妹小S至今未能復工，S媽（黃春梅）則不時在臉書苦訴喪女之痛，1日她又更新了貼文，坦言近期深受失眠之苦，無助喊「我的老天爺啊！救救我，我需要睡一覺」。

▲大S驟逝近半年，S媽仍難以走出。（圖／翻攝自大S、S媽臉書）

S媽1日晚間在臉書發文，透露自己睡了一覺醒來後，問了身邊的朋友「現在是白天還是黑夜？」對方竟然回答「妳只睡了半個小時」，讓她無助地說道「我的老天爺啊！！救救我，我需要睡一覺！」貼文一出讓網友們相當心疼，眾人紛紛安慰道「S媽，請放下一切，好好休息吧」、「要照顧好自己」。

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▲S媽偶爾會透過臉書抒發思女之情。（圖／翻攝自S媽臉書）

此前於6月25日，S媽才久違更新社群寫下：「我的心肝寶貝妳真的放棄娘與孩子了嗎？請在夢中給我一個指示、太愛妳了、想妳、愛妳、永遠、永遠。」隨後她接連轉發5次同一篇貼文，難掩情緒低落。讓網友不禁鼻酸紛紛留言安慰「沒有來夢中是因為她現在很好，不希望您擔心，您過度的傷心反而會讓她牽絆，舅媽、放開心不要難過了」。S媽則回應道：「我真的太想她了。」