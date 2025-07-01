《大學生》海產被騙12萬打工挨酸「哭窮」　親曝原因：沒過得不好

記者蔡宜芳／綜合報導

節目《大學生了沒》出身的男星海產（劉威廷），日前透露自己被騙12萬元，由於身上還有貸款，只好去打臨時工，引發討論，也被部分網友質疑「哭窮」。對此，海產於社群分享打工現況，同時也回應了外界的批評。

▲海產日前透露自己被欠錢不還。（圖／翻攝自Facebook／海產）

海產表示，自己被騙12萬這件事是千真萬確，「我覺得這不是落魄，任何人都會被騙 但是總是要給自己一個警惕。」他也強調，自己目前並沒有過得不好，「去各大地方打工，跟上電視通告錄影，本質都是一樣的，都是在服務別人，然後賺到錢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲海產每天記錄自己打臨工。（圖／翻攝自Facebook／海產）

海產說，雖然12萬對部分人來說或許不多，但對他而言，即使被騙走的只有1200元，也會覺得不舒服，「而且我沒有哭窮，也沒有過得不好啊，我只是想告訴自己，被騙了12萬，其實要工作很辛苦才有辦法賺到。」他也認為，若平時有良好的理財習慣，臨時需要錢時也不至於向朋友借貸，「如果真的需要錢，真的也要找銀行，不要為了義氣、為了兄弟什麼借了，寧願得罪這份友誼不借，也不要借了之後撕破這段友誼。」