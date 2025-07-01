恭喜！威廉老婆平安生下女兒　喜曬一家四口照「小家庭圓滿了」

記者劉宛欣／綜合報導

藝人威廉（廖亦崟）正式升格當二寶爸！他2022年與前體育主播卓君澤結婚，育有一個寶貝兒子「百香果」，3月驚喜宣布老婆懷上二胎的好消息，1日卓君澤親自在Instagram曬出女兒平安出生的家人合照，表示「小家庭圓滿了」，並透露女兒是「提早來到這個世界」。

▲威廉、卓君澤的二寶平安出世。（圖／翻攝自卓君澤Instagram）

卓君澤在貼文中寫下滿滿母愛與感動，透露女兒是「沒有預告、沒有彩排」地提早出生，並感性地寫道：「檸檬妹妹，歡迎妳來到這個酸酸甜甜的家。」即便已是第二胎，卓君澤坦言這次依舊讓她感到緊張與震撼，不過心境卻更加篤定，因為「小家庭終於圓滿」。

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懷孕後期的卓君澤雖挺著大肚子，但依然努力在能力範圍內做家務，為家庭盡心。她特別感謝老公威廉在孕期承擔大部分的育兒與照顧責任，「一邊顧百香果，一邊照顧我變化萬千的身體和情緒，忙得像打季後賽的超人。」字裡行間滿是對另一半的感激與依賴。

▲威廉、卓君澤一家四口合照。（圖／翻攝自卓君澤Instagram）



另一方面，卓君澤也沒忘了感謝執刀的醫師，還特別提到進手術室時，選了最愛的伍佰組曲當背景音樂，麻醉時正好播放的是「你是我的花朵」，讓整個氣氛輕鬆溫馨。她表示：「聽見檸檬第一聲哭喊，我們還是忍不住流下眼淚，生命就是一場奇蹟。」

如今家中迎來第二個孩子，卓君澤也寫下溫暖祝福：「百香果，你的小隊友登場了！」宣告一家四口的新篇章正式展開。

以下為卓君澤IG全文：

【計畫趕不上變化，但心裡比誰都篤定】

她提早來到這個世界，沒有預告、沒有彩排，但我們早就為她留好了位置。

檸檬妹妹，歡迎妳來到這個酸酸甜甜的家

生過一次，以為自己準備好了，結果還是像第一次那樣緊張、那樣震撼。計畫趕不上變化，但這次，我的心情卻比從前更篤定——因為小家庭圓滿了。

孕晚期的我，每天挺著肚子連站起來都需要一點意志力，但還是努力在自己可以的範圍內，做點家務、留一點力，為這個家，盡一點微不足道的心力。

真正扛起一切的人，是我老公。他一邊照顧百香果哥哥的日常起居，一邊照顧我變化萬千的身體和情緒，忙得像打季後賽的超人，卻總是無怨無悔。

我很幸運，也很感謝。

這次生產依舊是交給信任的禾馨民權醫療團隊，感謝陳志堯醫師再次為我接生，他的存在讓我在手術室時無比安心，還讓我選了最喜歡的伍佰組曲當BGM，大家的心情似乎都被音樂帶動得很愉快。（上麻醉時似乎是“你是我的花朵”）

整個過程，比第一胎時更加冷靜，但當聽見檸檬的第一聲哭喊，我們還是忍不住流下了眼淚，生命就是一場奇蹟。

檸檬來了，生活將再次被徹底翻動，我們也再一次，為了成為更好的人，重新出發。

我們家的第二章正式展開

百香果，你的小隊友登場了！