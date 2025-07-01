黃宣結婚1年半「突PO老婆摸肚照」！忍很久：終於可以宣布 結局反轉笑翻

記者潘慧中／綜合報導

黃宣2023年底與交往10年的經紀人結婚，沒想到，在6月的最後一天，他無預警在社群網站上傳一張老婆「摸著肚子」的照片，並聲稱要宣布好消息，結果騙到不少藝人好友以為他要當爸了。

▲黃宣突然上傳老婆摸肚子的照片。（圖／翻攝自Instagram／y3loooooo）



照片中，可以看到黃宣和妻子分別穿上黃色、粉紅色的防護服，戴上藍色手術帽和口罩，老婆還用雙手摸著肚子，加上他貼文寫著「忍了一段時間，終於可以跟大家宣布這個好消息」，讓不少藝人好友頓時以為他要宣布老婆懷孕的消息。

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▲黃宣鮮少公開放閃老婆。（圖／資料照）



結果，黃宣真正想講的是「我跟我老婆在上個月，順利地完成了雷射近視手術」，讓青峰笑認自己有被騙到，Lulu（黃路梓茵）也笑說「神經啊！！！！！！！手擺哪裡啦」，張景嵐同樣被騙到嚇歪！

▲▼黃宣的許多藝人好友都被騙到了。（圖／翻攝自Instagram／y3loooooo）



黃宣透露，自己原本的近視度數大約是250度，做完雷射手術後，兩眼視力逼近1.5，「差點一度衝動去報考飛行員」，徹底擺脫隱形眼鏡和眼鏡，「一睜開眼就是一個透徹的感受實在爽快！」

▲黃宣其實是去做近視雷射手術。（圖／翻攝自Instagram／y3loooooo）