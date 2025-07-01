張本渝遭詐騙集團盯上！信用卡被盜刷「幾千變上萬」1功能仍凍結

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《假日到山裏來看你》7月1日即將在大愛電視上檔，由張本渝領銜主演，詮釋護理系老師「羅淑芬」的角色，什麼都難不倒的個性被學生稱為「猛姊」，帶著一群學生走進大山，為原住民提供「部落假日教室」的服務。

▲張本渝、陳沛冪上節目宣傳《假日到山裏來看你》。（圖／大愛電視提供）

近日，張本渝特別帶著劇中飾演學生陳沛冪（山豬妹）到《全民星攻略》宣傳。在反詐騙題目中，雖然張本渝沒搶到答題，也大方分享自己的經驗。她開餐廳時，在粉絲專頁登廣告使用信用卡，結果被盜刷「本來是幾千塊，然後開始上萬，還好粉絲專頁的機器有幫我擋住，我就沒有被繼續刷下去」。

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▲張本渝、陳沛冪上節目宣傳《假日到山裏來看你》。（圖／大愛電視提供）

究竟錢有沒有付，張本渝自己也搞不清楚，因為每個月信用卡都是一大筆帳，發生盜刷後帳戶就被凍結，到現在張本渝粉絲專頁的廣告欄還是不能使用。對臺灣哪一個縣市被詐騙的人最多，張本渝也是毫不猶豫的按鈴搶答，而且理論邏輯相當清楚，根本就是劇中「猛姊」的角色上身。

▲張本渝、陳沛冪上節目宣傳《假日到山裏來看你》。（圖／大愛電視提供）

陳沛幕（山豬妹）因為小時候在遊覽車上叫賣特產而爆紅，人生中第一次拍戲，沒想到第一場戲就是在遊覽車，她立刻懷念起山豬妹身分，想要叫賣，當下就被陳妤制止「我們現在吃蔬食喔」，機靈的她趕緊改口「今天要號召大家到山裏去看孩子，假日到山裏來看你啦！」

▲張本渝、陳沛冪上節目宣傳《假日到山裏來看你》。（圖／大愛電視提供）

大愛劇《假日到山裏來看你》在花東拍攝三個月的時間，劇組配合花蓮慈濟科大拍攝期間，響應蔬食、不使用一次性包裝飯盒，劇組特地尋找店家準備蔬食午餐，還幫大家準備了環保飯盒及筷子，只要導演一喊放飯，就能看到休息室裡打飯、三三兩兩圍坐吃飯聊天，就像回到學生時期的午餐時光。

▲《假日到山裏來看你》即將開播。（圖／大愛電視提供）

大愛劇《假日到山裏來看你》7月1日，週一至週五每晚八點，在大愛電視及大愛戲場YT頻道同步播出，劇中演員也會上線跟大家一起邊聊天邊追劇。張本渝與陳沛冪到《全民星攻略》精采內容於7月8日於東森綜合台，晚間九點播出。

▲《假日到山裏來看你》即將開播。（圖／大愛電視提供）