《F1電影》布萊德彼特回憶早年尷尬往事　曾因一行為差點被趕出片場

文／妞新聞

布萊德彼特早已成為了一位家喻戶曉的好萊塢巨星，從早年的《夜訪吸血鬼》到近期的《從前有個好萊塢》，這位才華洋溢的演員都展現出了令人難忘的精湛演技，而在近期為最新力作《F1電影》宣傳時，這位巨星回憶起了自己剛剛踏入影壇的青澀時光，揭露自己在1987年電影《無主地》中擔任臨演時，曾因為一個行為而差點被副導演轟出片場。

在出席最新一期的《Armchair Expert》Podcast節目時，布萊德彼特向觀眾們宣傳了最新上映的電影新作《F1電影》，但在與主持人聊天的過程中，這位演員也漸漸開始談到了許多其他話題，並分享了一個他在職業生涯早期的尷尬時刻。

當時的布萊德彼特才剛剛踏入電影產業沒多久，只能在一些電影中擔任臨時演員。然而，他當時的其中一個生涯目標，就是想要取得「演員工會」（Screen Actors Guild）的會員證，藉此讓他獲得更多的演出機會。而為了達到這個目標，他似乎不惜打破一些規定。

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當年他在查理辛主演的喜劇電影《無主地》（No Man’s Land）中飾演了一名沒有台詞的服務生，然而，根據演員工會的規範，演員必須至少得要演出一位「有台詞」的角色才能申請會員，因此，布萊德彼特也決定放手一博。

在他參與演出的那場戲中，主要的畫面都聚焦在飾演男女主角的查理辛以及DB史威尼身上，而布萊德彼特飾演的服務生則只需要替他們倒香檳就好。雖然在事先彩排時都RE過了好幾遍，也學會了該以什麼樣的角度與方式倒香檳，但渴望證明自己的布萊德彼特卻在正式開拍時脫稿演出。

當他一一為主要的演員們都倒好之後，他走到最後一位配角面前準備為她倒香檳，但就在此時，布萊德彼特突然開口說出了一句「還有什麼需要的嗎？」。然而，這個即興演出讓電影劇組相當火大，當他開口說話後，導演立刻喊卡。不僅如此，副導演也馬上從幕後衝過去，警告他如果再犯就要把他「趕出片場」，而這也讓他接下來整晚的拍戲過程都感到相當尷尬。

值得慶幸的是，在經歷那次遭遇的四年後，布萊德彼特終於如願以償獲得了大放異彩的機會，演出了他的重要成名作《末路狂花》。接著更是陸續演出了《鬥陣俱樂部》、《火線追緝令》、《未來總動員》、《瞞天過海》、《班傑明的奇幻旅程》、《惡棍特工》以及《從前有個好萊塢》等極具代表性的電影。儘管當時做出了那個有點自以為是的決定，但這對他來說仍成了一段有趣的回憶，他也反思表示：「至少我放膽賭了一把！」

而在最新上映的《F1電影》中，他飾演了一位因傷退役多年的F1賽車手索尼海耶，但在好友的請求下，他決定再次重出江湖，負責訓練一位充滿潛力的新人賽車手。本片目前已經在媒體之間獲得了亮眼的評價，他的演技當然也再次受到了許多讚賞。而粉絲們接下來則將會在計劃中的《從前有個好萊塢》續集《克里夫布斯：繼續冒險》中看到他的身影。各位妞妞有看過哪些布萊德彼特演的電影呢？有沒有哪一部是讓你最印象深刻的？

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