疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠　警察藥師都是小王

記者田暐瑋／綜合報導

嘉義零食電商「疲老闆」被封為「零食界的好市多」、「直播圈零食小天王」，近日宣布與妻子離婚，結束三年的婚姻生活，指控妻子不僅出軌三名男子，還有家暴等惡行。對此，妻子下跪道歉承認過錯，他痛心說：「我答應妳去結紮，妳卻選擇要和別人生孩子。」

疲老闆控訴妻子出軌，小王分別是一名警察、一名藥師和一名房仲執行長，他在聲明中提到，為了家庭，他答應妻子去結紮，但對方卻選擇與其他男人生孩子，這讓他無法接受，更不滿妻子從未真正參與公司的運營，直到公司出現問題後才開始在鏡頭前出現，試圖營造認真工作的形象。

▲疲老闆。（圖／翻攝自臉書／疲老闆）



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疲老闆強調，每段關係的結束最應珍惜的是曾經的信任與付出，而不是謊言與包裝。妻子也承認過錯，強調過去曾為家庭和公司付出，成為連帶保證人，希望對方留點尊重和體面，避免彼此互相攻擊，「我承認，我也曾做錯事，跟你道歉下跪了，也願意承擔社會的輿論與眼光。」

在妻子公開道歉後，疲老闆進一步指控她的行為不僅是出軌，表示自己一直默默承擔家庭開銷，努力工作支撐家計，妻子卻把錢花在不必要的地方，甚至開車與他人約會，把撞壞車輛當作玩笑，質問妻子的行為是否有尊重家庭，並強調手上握有對方更多的證據，包括對話、影片和照片，要求對方停止扭曲事實，自己的沉默是出於體諒和包容，但不代表對方的說法就是真實。

▲疲老闆。（圖／翻攝自臉書／疲老闆）

