張清芳無禮催「走快一點」挨轟！　「事主」呂士軒親上火線回應了

▲呂士軒奪獎後被張清芳催促上台引發熱議。（圖／記者林敬旻攝）



記者翁子涵／台北報導

第36屆金曲獎頒獎典禮於28日晚間落幕，壓軸頒發最佳華語專輯獎及年度專輯獎的金曲歌后張清芳，在宣布呂士軒得獎後，催促他說：「走快一點，時間很晚了。」引來不少網友批評，指她倚老賣老、像訓導主任在說教，對此，事主呂士軒也發文緩頰：「其實在典禮現場的氛圍是很好的，整個宇宙沒有任何問題。」

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▲呂士軒為張清芳緩頰。（圖／記者林敬旻攝）



呂士軒表示在創作《逆水逆》時，落日飛車的黃浩庭突然哼出《無人識熟》的歌詞「燒酒一杯兩杯三杯，當作是笑虧」，「我從小就聽成『笑杯』，所以在寫歌的時候，這變成了我重要的靈感。」他在頒獎完隔天才知道原來該首歌是張清芳的作品，「能在無意間與清芳姊有這樣的連結，對我而言是天大的巧合與感動。」

呂士軒接著表示：「所以這首歌也算是完美詮釋了我在得到最佳專輯時的心境，是清芳姐頒獎給我，我想也是老天爺笑笑地安排。」更大讚：「清芳姐是嘻哈圈的明牌，有她在，嘻哈都會得獎。」最後也對被催促上台一事緩頰：「其實在典禮現場的氛圍是很好的，整個宇宙沒有任何問題。」

