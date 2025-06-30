美秀集團修齊、狗柏「KTV搭肩唱歌」破冰！　Toro 1句話疑成關鍵

記者蔡宜芳／綜合報導

樂團「美秀集團」不久前驚爆內鬨，吉他手修齊突宣佈要退團，而主唱狗柏也罕見回擊。雖然樂團在26日宣布與修齊停止合作，但五人仍一起參加28日的金曲獎；狗柏甚至於30日深夜上傳了和修齊一起唱KTV的影片，引發熱議。

▲修齊因突然宣布退團，被狗柏批「不如意動不動就說要退團」。（圖／翻攝自Instagram／gobo_dogg）

狗柏29日先是曬出與Energy Toro的合照，表示自己在金曲獎上最感動的，就是Toro對他說：「吵架最後都會和好。」隨後，他便發出了兩支影片，只見他坐在修齊旁邊，兩人在KTV包廂中親密地搭著肩唱歌，完全看不出不久前才剛公開吵過架，友情似乎已經修復。

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▲▼狗柏發文。（圖／翻攝自Instagram／gobo_dogg）

事實上，Toro在Energy合體回歸時，也曾坦承過去與牛奶經常意見分歧，直到近兩年才真正好好溝通，也許是他的經驗讓狗柏有所感悟。而狗柏和修齊一起唱歌的畫面也引粉絲紛紛表示「為什麼我感動的很想哭」、「原來還有機會看到這一幕」，也有人認為雙方或許只是不適合一起工作，但仍可以是好朋友。

▲修齊（左）與團員們一起參加金曲獎。（圖／記者周宸亘攝）