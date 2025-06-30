YTR查理懷孕「日常7事全被管」　嘆：孕婦還有什麼可以做？

記者王靖淳／綜合報導

以美妝主題起家的YouTuber「我是查理」2019年嫁給瑞典男友Jonas，小倆口去年正式搬到瑞典生活，上個月更開心宣布懷孕的消息，喜獲一票祝福。平時會透過社群記錄生活的她，最近在Threads發文吐露身為準媽媽的無奈心聲，掀起網友熱烈討論。

▲查理日前宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）

查理在文中列舉生活中經常遇到的「善意提醒」，像是吃越南河粉時被說「孕婦要吃營養一點」、擦地板時則被叮嚀「孕婦不能蹲下」，讓她忍不住感嘆：「每天都收到這麼多的提醒，真的會讓我懷疑，究竟孕婦還有什麼是可以做而不會被碎唸的？」

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查理透露，日常中許多行為常成為親友關心的焦點，包含吃甜點、喝黑糖珍奶、冰抹茶拿鐵或吃含生菜的三明治，都會被提醒「孕婦不該這樣做」，甚至連每天維持一萬步的運動習慣，也被勸說「孕婦不要走動太多」。即便她理解這些建議都是出自善意關心，但當各種限制接踵而來，心理壓力也不容小覷。

▲查理發文抱怨日常7事全被管。（圖／翻攝自Threads／coindevanity）

貼文曝光後，吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言鼓勵查理不要太在意外界的批評與建議。有人直白表示：「不要理他們。」不少人更坦言能體會她的感受，「超懂這種心情」、「孕婦要保持心情愉悅，不想聽的就當耳邊風吧」，也有網友認為，許多流傳的孕期禁忌早已不合時宜，「很多規則根本過時了…而且每個人懷孕狀況不同，不能一套管全部啊。」