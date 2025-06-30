幽靈水晶成軍1週年！　曝自我懷疑低潮「抱在一起痛哭」

▲幽靈水晶舉辦見面會。（圖／hidol提供）



記者翁子涵／台北報導

人氣女團「幽靈水晶」昨（29日）迎來成團1週年，成員書蘊、子瑄、芝婷、子秦、蔡菜、昀靚六人以《Freaky Girl 》、《幽靈優》組曲在粉絲互動平台舉辦見面會，女孩們回顧自己的成長與蛻變，芝婷坦言自己原本是超級玻璃心，但現在已能更勇敢面對挑戰：「我以前很愛哭，但現在很多時候不會第一時間哭了，因為團員們給我很多力量，讓我有勇氣撐下去。」

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▲▼幽靈水晶和粉絲近距離互動。（圖／hidol提供）



隊長書蘊也分享：「我變得更有自信了，因為大家的陪伴跟鼓勵，讓我相信自己值得被喜歡，也更敢表達自己了。」而最活潑的忙內昀靚則笑說：「我從最吵國中生，升級成最吵高中生，我一直都很樂觀，希望可以把我的快樂帶給大家。」

提到這一年中是否有懷疑自己的時刻，子秦感性說：「其實有幾次很迷惘很累的時候，我會想，我真的做得到嗎？但我發現自己其實每次都還是撐過來了。」子瑄則分享：「我們團員真的很會哄人，有次我情緒低落，她們居然圍著我唱跳我最愛偶像的歌，那瞬間真的超幸福。」蔡菜則大爆料：「我們有自己的『療癒儀式』，像是圍著某個成員跳她愛的團體的歌，跳到一邊哭一邊笑，最後抱在一起超感動。」

活動尾聲，六位成員帶來安可曲《就走到這Q_Q》大合唱場面溫馨，成為最動人的紀念畫面，對於第二年的目標，幽靈水晶表示希望能推出更多作品、舉辦更多見面會，最想完成的夢想就是開專場演唱會，和大家一起再創新回憶。

