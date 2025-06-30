周杰倫險互毆仔仔爆衝突！　郭富城目睹忍多年揭「驚人內幕」

▲周杰倫和郭富城世紀合體。（圖／杰威爾提供）



記者翁子涵／台北報導

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會在香港啟德體育園主場館一連三天開唱，最終場迎來天王郭富城，他一現身就與周杰倫大跳「Baby Shark」，兩人以精練整齊的舞步跳著這首洗腦兒歌，瞬間將歌迷熱情的情緒引爆到最高點，這也是兩人相隔18年後再度同台，還合唱當年周杰倫為郭富城寫的歌「永遠愛不完」，嗨翻全場。

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▲▼周杰倫和郭富城合唱「永遠愛不完」。（圖／杰威爾提供）



周杰倫也分享曾經在一次拍攝廣告的機會，他跟仔仔周渝民想說來整一下大家，假裝在生氣打架，便跟仔仔串通好在拍照的時候，故意向他丟小石頭讓仔仔生氣，想看看在一旁化妝的郭天王有沒有被嚇到，當時陳冠希還跳出來緩頰：「不是現在。」但郭富城卻很鎮定，郭富城昨（29日）笑著解答：「因為我知道這一定是假裝的嘛！演戲而已，我一看你們這種感覺不真實啊！」周杰倫這才恍然大悟地說：「影帝在這裡！當時我真的是關公面前耍大刀。」

郭富城感性地說：「我跟Jay有十幾年沒有見面，但是我一直有在留意他的新聞、他的動態，彼此都非常關心著對方，這次很開心能有這個機會見面，而且跟他合唱這首歌曲〈永遠愛不完〉。」由於周杰倫告訴郭富城他的舞者團隊一直很想跟他跳舞，所以在完全沒有與周杰倫的舞者彩排的情況下，郭富城帶來他的經典夯歌「狂野之城」，讓全場粉絲狂嗨不已，兩大天王的同台演出締造「歷史性的一刻」，也為周杰倫「嘉年華」香港演唱會畫下完美句點。

