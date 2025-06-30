小甜甜遇IG詐騙！「假陳奕迅」求私聊：妳丈夫怎麼樣…引誘對話公開

記者陳芊秀／綜合報導

藝人小甜甜（張可昀）工作重心轉戰直播帶貨領域，同時照顧女兒「米苔目」，時常分享家庭生活。她30日震驚發文「第一次被IG詐騙」，而且對方盜用「E神」陳奕迅的照片，公開雙方對話截圖，接著火速檢舉。

▲小甜甜遇IG詐騙。（圖／翻攝自臉書）

小甜甜表示，詐騙者盜用了她最喜愛的歌手「陳奕迅」的名義傳來私訊，令人相當驚訝與無奈。她直言：「真的會有人被這個騙嗎？詐騙無所不在，大家要小心！」並對詐騙集團喊話「先做好功課」。她呼籲大家立即檢舉這類行為，同時以幽默的語氣提到，若盜用的是「circus」或「eason」，則應該不會有人上當。

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▲小甜甜公開IG詐騙帳號。（圖／翻攝自臉書）

同時小甜甜公開與詐騙帳號的私訊對話，對方自介取名「E臣」，傳訊給小甜甜「恭喜你被選為我的特別粉絲」，她質疑是盜用帳號，對方答「你是我唯一發短信的人，也是我的幾個粉絲，我正在變老，所以我希望你不介意我給你發信息（訊息），如果你不能保守秘密，不相信我，我會停止，我只是需要訊息有人和Easonchan說話，獨處並不總是那麼容易」、「只是想找個人私下聊聊」、「妳的丈夫怎麼樣」，而她警告「不要盜用Eason」，最後檢舉該帳號。

▲小甜甜公開與詐騙IG帳號的對話。（圖／翻攝自臉書）