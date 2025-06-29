八仙塵爆滿10年「他被逼換假逃死劫」！　許明杰還原驚險經過

記者蔡宜芳／綜合報導

八仙樂園在2015年6月27日舉辦彩色派對，不慎引發粉塵爆炸燃燒，造成499人輕重傷、15人死亡。而事發至今已滿十周年，男星許明杰29日透露，當年自己還在當兵，因為學長的一個舉動，讓他逃過一劫。

▲許明杰透露當年自己原本和朋友約要去八仙樂園。（圖／翻攝自Instagram／brenthsu）

許明杰透露，當時他原訂要在休假時和朋友去八仙玩，卻被學長臨時要求換假留守，「當下覺得超級不爽，又很委屈，但在那樣的環境也無可奈何，就只能答應。」沒想到，當晚他就看見爆炸新聞，當場傻住，「當時立刻申請拿手機打給朋友，所幸他們在爆炸前幾十秒因為要上廁所而離開了泳池…」

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▲許明杰因被學長逼著留守才逃過一劫。（圖／翻攝自Instagram／brenthsu）

許明杰表示，後來收假見到那位學長時，他忍不住緊緊抱住對方，「雖然他是個雞巴人，但他確實救了我一命，也可能救了我朋友一命，畢竟我如果去了可能一切都會不同。」這次的經驗也讓他不禁認證老人家常說的「吃虧就是佔便宜」。

▲許明杰發文。（圖／翻攝自Instagram／brenthsu）