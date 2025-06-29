ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊晨熙眼下大片瘀青：我被家暴了
7-11指定商品買2送2
五月天大巨蛋首組嘉賓是Energy
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

張清芳 Energy 周杰倫 山下智久 黃東赫 大聲 丁曉雯 凱莉

八仙塵爆滿10年「他被逼換假逃死劫」！　許明杰還原驚險經過

記者蔡宜芳／綜合報導

八仙樂園在2015年6月27日舉辦彩色派對，不慎引發粉塵爆炸燃燒，造成499人輕重傷、15人死亡。而事發至今已滿十周年，男星許明杰29日透露，當年自己還在當兵，因為學長的一個舉動，讓他逃過一劫。

▲▼八仙塵爆滿10年「他被逼換假逃死劫」！　許明杰還原驚險經過。（圖／翻攝自Instagram／brenthsu）

▲許明杰透露當年自己原本和朋友約要去八仙樂園。（圖／翻攝自Instagram／brenthsu）

許明杰透露，當時他原訂要在休假時和朋友去八仙玩，卻被學長臨時要求換假留守，「當下覺得超級不爽，又很委屈，但在那樣的環境也無可奈何，就只能答應。」沒想到，當晚他就看見爆炸新聞，當場傻住，「當時立刻申請拿手機打給朋友，所幸他們在爆炸前幾十秒因為要上廁所而離開了泳池…」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼八仙塵爆滿10年「他被逼換假逃死劫」！　許明杰還原驚險經過。（圖／翻攝自Instagram／brenthsu）

▲許明杰因被學長逼著留守才逃過一劫。（圖／翻攝自Instagram／brenthsu）

許明杰表示，後來收假見到那位學長時，他忍不住緊緊抱住對方，「雖然他是個雞巴人，但他確實救了我一命，也可能救了我朋友一命，畢竟我如果去了可能一切都會不同。」這次的經驗也讓他不禁認證老人家常說的「吃虧就是佔便宜」。

▲▼八仙塵爆滿10年「他被逼換假逃死劫」！　許明杰還原驚險經過。（圖／翻攝自Instagram／brenthsu）

▲許明杰發文。（圖／翻攝自Instagram／brenthsu）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

八仙樂園許明杰粉塵爆炸八仙塵爆

推薦閱讀

《麻辣鮮師》女星移居台東2年　認「孤單吃力」：有時真的很累

《麻辣鮮師》女星移居台東2年　認「孤單吃力」：有時真的很累

5小時前

歷史性一刻！周杰倫香港最終場嘉賓是他　睽違18年合體...全場暴動

歷史性一刻！周杰倫香港最終場嘉賓是他　睽違18年合體...全場暴動

3小時前

13歲許老三暴風抽高！網驚呆「越大越美」　Lily曝妹私下舉動

13歲許老三暴風抽高！網驚呆「越大越美」　Lily曝妹私下舉動

6小時前

小S二女兒Lily辦畫展！大咖都來了　17歲驚人天賦「粗估吸金百萬」

小S二女兒Lily辦畫展！大咖都來了　17歲驚人天賦「粗估吸金百萬」

8小時前

《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉：完全沒想到，太衝擊了

《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉：完全沒想到，太衝擊了

13小時前

吳宗憲旗下男星遭騙12萬！　「打臨工賣鞋」還貸款：不要借別人錢

吳宗憲旗下男星遭騙12萬！　「打臨工賣鞋」還貸款：不要借別人錢

3小時前

八仙塵爆滿10年「他被逼換假逃死劫」！　許明杰還原驚險經過

八仙塵爆滿10年「他被逼換假逃死劫」！　許明杰還原驚險經過

1小時前

《魷魚遊戲》導演黃東赫證實：沒有第四季！　網抓包bug笑出來：這幕很出戲

《魷魚遊戲》導演黃東赫證實：沒有第四季！　網抓包bug笑出來：這幕很出戲

6/28 12:30

崔佩儀才被造謠偷吃喊告　韓裔尪「急從美國飛回」十指緊扣她

崔佩儀才被造謠偷吃喊告　韓裔尪「急從美國飛回」十指緊扣她

2小時前

ROSÉ演唱會唱到一半突下跪行大禮！　「告白粉絲哽咽哭了」真心話惹淚崩

ROSÉ演唱會唱到一半突下跪行大禮！　「告白粉絲哽咽哭了」真心話惹淚崩

12小時前

從沒同台過！周杰倫香港開唱「世紀合體超大咖天王」：真的是第一次

從沒同台過！周杰倫香港開唱「世紀合體超大咖天王」：真的是第一次

6/28 22:27

于卉喬高中畢業制服美照曝光！　面試「考上第一志願」升大學了

于卉喬高中畢業制服美照曝光！　面試「考上第一志願」升大學了

12小時前

熱門影音

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台
小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」

桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」
邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了
偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌
缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
美秀集團最後一次5人合體　修齊站最旁邊..互動成亮點

美秀集團最後一次5人合體　修齊站最旁邊..互動成亮點
63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」
河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？
Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來
蔡秋鳳有望碰「舊愛」蔡振南　被問世紀合體：你管我！

蔡秋鳳有望碰「舊愛」蔡振南　被問世紀合體：你管我！
小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

等20年！動力火車再奪金曲演唱組合　感謝「2位動力太太」感謝車迷

等20年！動力火車再奪金曲演唱組合　感謝「2位動力太太」感謝車迷

Energy〈星期五晚上〉勇奪年度歌曲　坤達放閃柯佳嬿：等等就回家餵貓！

Energy〈星期五晚上〉勇奪年度歌曲　坤達放閃柯佳嬿：等等就回家餵貓！

魏如萱奪歌后哭了「我也是蕭查某」　感動：終於從蔡健雅身邊走上來

魏如萱奪歌后哭了「我也是蕭查某」　感動：終於從蔡健雅身邊走上來

彭佳慧飆〈舊夢〉〈大齡女子〉　唱功超級穩..網友全聽跪

彭佳慧飆〈舊夢〉〈大齡女子〉　唱功超級穩..網友全聽跪

許富凱串場「沒遞麥克風」魏如萱爆氣　尷尬好笑不硬聊..搶時間「強制結束XD」

許富凱串場「沒遞麥克風」魏如萱爆氣　尷尬好笑不硬聊..搶時間「強制結束XD」

周杰倫香港合體山下智久！　教「我係靚仔」他一臉問號

周杰倫香港合體山下智久！　教「我係靚仔」他一臉問號

美秀集團修齊「保留會員資格」　澄清「沒鬧翻」未來合體不好說

美秀集團修齊「保留會員資格」　澄清「沒鬧翻」未來合體不好說

原住民合作舞台爆好聽　全網好評：國際級表演

原住民合作舞台爆好聽　全網好評：國際級表演

Energy五缺一現身金曲紅毯　睽違21年入圍..喊話「16蹲上台」

Energy五缺一現身金曲紅毯　睽違21年入圍..喊話「16蹲上台」

習慣沒獎..動力火車等20年奪金曲　準備驚喜給「動力太太」：不只親一下

習慣沒獎..動力火車等20年奪金曲　準備驚喜給「動力太太」：不只親一下

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

看更多

【還以為在溯溪】男記錄雨天走文大2步道過程　雨大到像瀑布XD

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前42

25歲網紅茉茉癌逝！遺言曝光：終於解脫了

1小時前21

八仙塵爆滿10年「他被逼換假逃死劫」！　許明杰還原驚險經過

2小時前21

楊晨熙眼下驚現大片瘀青！　揭發「兇手」喊：我被家暴了

2小時前22

金曲獎／新科台語歌王是他！　曝得獎當下「心跳像在做有氧運動」

2小時前21

崔佩儀才被造謠偷吃喊告　韓裔尪「急從美國飛回」十指緊扣她

3小時前86

歷史性一刻！周杰倫香港最終場嘉賓是他　睽違18年合體...全場暴動

3小時前21

幻藍小熊集體濕身了！　揪粉絲「水槍大戰」嗨翻兒童樂園

3小時前22

吳宗憲旗下男星遭騙12萬！　「打臨工賣鞋」還貸款：不要借別人錢

4小時前62

Energy差點不能當嘉賓！　阿信內幕全說了：沒得獎就取消

4小時前41

才剛拿金曲獎...五月天大巨蛋首組嘉賓是Energy：再就業不容易

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《麻辣鮮師》女星移居台東2年認「孤單吃力」
    5小時前81
  2. 歷史性一刻！周杰倫香港最終場嘉賓是他
    3小時前166
  3. 13歲許老三暴風抽高！網驚呆「越大越美」
    6小時前3612
  4. 小S二女兒Lily辦畫展！演藝圈大咖都來了
    8小時前3810
  5. 《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉
    13小時前3243
  6. 吳宗憲旗下男星遭騙12萬「打臨工賣鞋」
    3小時前42
  7. 八仙塵爆滿10年「男星被逼換假逃死劫」！
    1小時前41
  8. 《魷魚遊戲》導演黃東赫證實：沒有第四季！　網抓包bug笑出來：這幕很出戲
    6/28 12:3087
  9. 崔佩儀才被造謠偷吃喊告　韓裔尪「急從美國飛回」
    2小時前41
  10. ROSÉ演唱會唱到一半突下跪行大禮！　「告白粉絲哽咽哭了」真心話惹淚崩
    12小時前8
ETtoday星光雲

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合