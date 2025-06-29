金曲獎／新科台語歌王是他！　曝得獎當下「心跳像在做有氧運動」

記者蔡琛儀／台北報導

新科台語金曲歌王陳以恆以最新台語專輯《罐頭塔》成功鍍金，為音樂生涯寫下全新里程碑，他開心分享：「心情當然是很開心啊！」陳以恆開心分享。回顧上一次僅以 EP入圍，當時心裡總覺得不踏實，這回終於帶著一張完整專輯《罐頭塔》入圍並拿下金曲台語歌王，讓他格外安心。

▲▼新科台語金曲歌王陳以恆。（圖／持之音提供）

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他也坦言，透過這次與多位台語男歌手及最佳台語專輯入圍者的交流，對台語音樂的認識不斷被刷新，愈發豐富，「能認識這麼多優秀的創作者，真的非常開心。」

談到頒獎當下的心情，陳以恆笑說：「其實今天不管誰得獎，我都不會太驚訝，就算是我自己也不會，但在那一刻之前，心跳真的是在做有氧運動的速度！」當聽到頒獎人蔡振南喊出他的名字時，他才終於鬆了一口氣，看到蔡振南替他開心的樣子，讓他也不禁感動。

奪下金曲台語歌王後，家人與朋友的祝賀訊息如雪片般飛來，不過陳以恆透露，自己還忙著準備要發的貼文，還沒時間一一回覆大家。他也開心說，得獎後已經和團隊小酌啤酒、共享美食，算是好好慶功一下，終於能稍稍放鬆。至於未來計畫，他興奮表示：「專場吧！拿了金曲台語歌王，應該可以辦個專場吧？大家會來嗎？」並預告希望能在今年年底之前舉辦，帶給歌迷更多驚喜與音樂能量，邀請大家屆時一同共襄盛舉。