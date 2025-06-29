小S療傷4個月首露面！Lily辦畫展「藏對大S的愛」　母女深夜痛哭訴思念

記者孟育民／台北報導

小S二女兒 Lily（許韶恩）首場個展《Prey of Prey》，今（29 日）盛大開幕，許老三（許曦恩）也驚喜現身力挺姊姊，姊妹倆罕見同台相當吸睛。 Lily透露，很多畫作靈感都來自日常生活，其中更包括媽媽以及姨媽大S，不忘告白：「我覺得姨媽還有媽媽在這次畫展中都扮演非常重要的角色，因為媽媽給了我無限的支持，姨媽給了我無限的理解，所以我真的很崇拜他們，也很愛他們。」

▲許韶恩（ Lily ）首場個展《Prey of Prey》開幕活動，許老三擔任神秘嘉賓。（圖／記者周宸亘攝）

Lily的畫展有不少親友到場支持，連4個月不曾露面的小S，昨天和老公許雅鈞也低調現身，在場外幫忙招呼賓客，用實際行動力挺女兒。Lily最愛的姨媽，雖然已化作天上最美麗的星星，但她也透過畫作表達思念，一幅名為「Barbie」的黃色畫作就是以大S為靈感，背後藏著對姨媽滿滿的愛，「Barbie是今年過年後的創作，大約5月完成。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Lily畫作藏思念，靈感都來自日常生活。（圖／記者周宸亘攝）

▲「Barbie」（中間）是以大S為靈感。（圖／記者周宸亘攝）

而小S認為大S會最喜歡的是一幅粉紅色的畫作，該畫命名「Hungry Girl」，Lily說：「這是媽媽最喜歡的作品，也是我創作的第一幅作品，那時候是大概在半夜的時候，媽媽就打開我房間的門，就看到這幅作品，她就oh my god，姨媽一定會非常喜歡，我就說是，結果我們兩個就窩在這個畫面前，邊哭邊聊了好久啊。」





▲小S認為大S一定會喜歡「Hungry Girl」。（圖／記者周宸亘攝）

被問到對於未來的人生，希望可以走藝術這條路嗎？她則堅定地說：「我想要未來繼續走藝術這條路，其實我有想過說為什麼，是為了想要成名嗎？？還是為了想要改變這個世界，但我發現都不是，原因很簡單，就只是因為我喜歡，所以我會繼續這樣做。」