《長椅小情歌》全是大咖參演！北影門票秒殺　導演罕見以「椅子」當視角

記者吳睿慈／台北報導

日本攝影名家奥山由之首度執導劇情長片《長椅小情歌》，28日在台北電影節舉行全台首映，票券一開賣即秒殺、全場座無虛席。導演29日親臨中山堂，分享創作歷程，並透露靈感來自他從小經常經過的一張草地長椅，「它靜靜地存在，像是在默默對抗城市的變遷。」電影集結廣瀨鈴、仲野太賀、神木隆之介、吉岡里帆、草彅剛、今田美櫻等日本當代實力派演員，卻罕見以「長椅」作為敘事主視角，拍攝手法特殊掀起熱議。

▲奥山由之首度執導劇情長片《長椅小情歌》。（圖／台北電影節提供）



《長椅小情歌》故事聚焦東京河岸草地上一張靜靜佇立的長椅，默默見證城市中來來去去的人們，片中包含久別重逢的青梅竹馬、為瑣事爭執的情侶、試圖勸回離家姊姊的妹妹，以及行徑詭異、意圖拆除長椅的神秘公務員等角色。椅子雖沉默，卻彷彿成為城市潛意識的收納器，承載著無人說出的牽掛與記憶。

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▲《長椅小情歌》集結廣瀨鈴、仲野太賀、神木隆之介、吉岡里帆、草彅剛、今田美櫻等日本當代實力派演員。（圖／台北電影節提供）

談及創作起點，導演表示靈感來自自家附近一張從小經常經過的長椅，「它放在草地中央，雖然不起眼，也沒人特別注意，但卻像是在默默對抗城市的變遷。」他坦言，若不拍下它，也許某天它就會消失。這張椅子早已超越公共設施的角色，成為他童年記憶與城市記憶的交匯點，也因此成為他想說故事的起點。 為了傳達這樣的情感，導演選擇以多段敘事形式鋪陳全片，集結不同編劇共同創作，展現長椅作為城市記憶載體的多樣樣貌。

導演也分享，整部作品由五段故事構成，每段約15分鐘，並皆採用一鏡到底方式拍攝，營造如舞台劇般一氣呵成的觀賞體驗。攝影機全程固定不動，宛如場邊一位靜靜觀察的第三者，捕捉長椅周遭人物的互動與情感流動。他特別提到其中一場廣瀨鈴演出的戲，拍攝時她不小心掉了東西而短暫離開畫面，劇組並未追拍補位，而選擇保留原構圖。導演認為，這些偶發的小錯落與停頓，反而成為演出中最真實動人的片段，也讓角色與場景的關係更加自然且立體。 談到是否偏好特定椅子類型，導演笑說自己特別喜歡有靠背的椅子，「那種被支撐的感覺讓人安心。」

▲《長椅小情歌》電影票秒殺。（圖／台北電影節提供）



奥山由之補充，從小就會觀察家具的「表情」，對物品有深厚情感，也影響他對創作的想像。他說，與其拍出會「推你一把」的作品，他更希望自己的電影像一張有靠背的椅子，能讓人在疲憊時感受到那股默默支持自己的力量，彷彿輕聲說著：「你已經很努力了。」 此次導演也在台灣與弟弟奥山大史相會，他笑說這算是兄弟倆首度一起參與海外行程。兩人過去曾共同創作過作品，導演坦言對於再度合作並不設限，雖然風格各異，但若未來有適合的機會，也許會以短篇合集的形式進行，保留各自的創作空間。