ROSÉ演唱會唱到一半突下跪行大禮！　「告白粉絲哽咽哭了」真心話惹淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星ROSÉ是天團BLACKPINK成員之一，她與火星人布魯諾2024年推出歌曲〈APT.〉風靡全球，28日以嘉賓身份出席PSY演唱會「SUMMERSWAG2025」，難得站上萬人大舞台與歌迷見面，她透過該場合表達謝意，以行大禮的跪拜姿勢哽咽感謝粉絲的支持，看得觀眾感動不已。

▲Rosé與火星人推出的歌曲受到全球喜愛。（圖／翻攝自YouTube／ROSÉ）

ROSÉ以嘉賓身份出席PSY演唱會「SUMMERSWAG2025」，一連帶來兩首歌曲〈APT.〉、〈Toxic till the end〉，氣氛嗨到最高點。她感性致謝一路以來粉絲的支持，「去年12月我推出了首張個人專輯後，在這麼多人面前問候今天是第一次，專輯裡收錄的歌曲〈APT.〉收到很多人喜愛，我很想向大家好好地說『謝謝』。」

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▲▼ROSÉ以嘉賓身份出席PSY演唱會，唱到一半下跪行大禮。（圖／翻攝自달고나CAM YouTube）



隨即，ROSÉ以韓國傳統行大禮的姿勢，跪拜在舞台上，她一時情緒湧上、哽咽地說：「我真的很用心地準備了，受到很多人的喜愛，讓我感到很有力量，我不會哭的！」

▲ROSÉ下跪行大禮，哽咽告白粉絲，場面感人。（圖／翻攝自news1）



她回顧出道8年的道路，「我現在28歲了，剛好是在20歲的時候出道，以團體BLACKPINK活動收到很多的愛，在20歲時累積很多經驗，而我把這些經驗全部放進專輯裡，但依舊是很難的事情，雖然我感覺起來好像已經充分了解這份工作了，但不知道的事情還是很多，偶爾也會受傷，告訴自己『不要再受傷了』，但還是會一直受傷，人生也許就是如此吧。」

ROSÉ在4、5年前寫了專輯裡的第一首歌，該首歌曲帶給她許多安慰，透過表演舞台，她也想分享歌曲給粉絲聽，接著帶來〈dance all night〉，該舞台掀起共鳴。