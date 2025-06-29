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《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉：完全沒想到，太衝擊了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓風靡全球的劇集《魷魚遊戲3》於27日上線公開，耗時4年大長征，終於在第三季畫下結尾，只是導演黃東赫所安排的結局引起全球正反意見不一，有人炮轟是爛尾，但也有人認為「還是值得一看的爽片」。對此，主角李政宰27日接受美國雜誌《Entertainment Weekly》專訪，承認看完劇本時瞬間僵掉，感到很衝擊。

▲▼ 訪問／《魷魚2》李政宰黑化了　導演後悔「殺死鄭好娟」：想讓她演雙胞胎。（圖／Netflix提供）

▲李政宰看完結局愣了數秒。（圖／Netflix提供）

《魷魚遊戲3》於27日劃下句點，延續上一季的故事，「456號」李政宰掀起的革命已失敗收場，他喪失生存意念，且重要角色一個個領便當，母殺兒、朴成焄被刺死等等，使得觀眾崩潰不已，直到「222號」曹柔理生下小孩後，他才重生希望有了一線轉機。

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只是遊戲關主殘忍，硬要參賽者自相殘殺，李政宰為保全嬰兒，最終選擇自殺跳下懸崖，觀眾看到這幕震撼不已，無法相信主角就這樣死掉了。結局出現不少負評，網友認為「應該停在第一季就好了」、「不知自己看了什麼」。

▲▼ 李政宰坦言完全沒想到結局的自殺安排。（圖／Netflix）

▲▼ 李政宰坦言完全沒想到結局的自殺安排。（圖／Netflix）

▲▼ 訪問／《魷魚2》李政宰黑化了　導演後悔「殺死鄭好娟」：想讓她演雙胞胎。（圖／Netflix提供）

對此，李政宰27日接受美國雜誌《Entertainment Weekly》專訪，他坦言看完劇本後當場僵掉，「我完全沒有想到會是那樣的結局，我身為一直以來《魷魚遊戲》系列劇裡的參演者，就連我都感到很衝擊。」

李政宰接著說：「因為太過於衝擊了，我讀完劇本還愣了一陣子，稍微休息一下才繼續讀下去。」對於成奇勳的死亡，他與劇迷相同也感到很震驚。

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魷魚遊戲3魷魚遊戲3李政宰

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