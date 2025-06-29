歌王呂士軒得獎遭催快一點！　「事後曝260字感言」大氣：謝謝金曲獎

記者張筱涵／綜合報導

呂士軒在獲得「最佳華語專輯獎」時，於走上台的路上被頒獎人張清芳說「走快一點，時間很快」，第一時間加快腳步並只說一句感言，在典禮結束後，他透過粉絲專頁發文補充感謝團隊與想感謝的人，絲毫沒有提到典禮上被催促一事。

▲呂士軒今年獲得金曲歌王和最佳華語專輯獎。（圖／翻攝自FACEBOOK／Trout Fresh/呂士軒）



呂士軒在金曲獎結束後，於粉絲專頁表示：「這張專輯《好聲豪氣》專輯很好聽，我聽到現在還沒有膩，真的！」進而一一點名感謝所有幕後功臣和親朋好友：「謝謝金曲獎聽得到我們的在乎。祝各位健康骨氣，萬事如意。」完全沒有提到當晚被催促的事情。

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回顧當晚現場，呂士軒繼奪下「最佳華語男歌手」後，再獲「最佳華語專輯獎」肯定，正當他走向舞台時，張清芳突然在台上催促「走快一點，時間很晚」，語氣引發部分觀眾感受不適，網友批評聲浪也隨之而來。呂士軒聞言加快腳步，簡短致詞：「我很榮幸可以拿到這個獎，然後謝謝你們，謝謝金曲獎。」隨即下台。

▲呂士軒開心與工作人員分享喜悅。（圖／翻攝自FACEBOOK／Trout Fresh/呂士軒）



針對這段插曲，許多網友認為張清芳「不尊重得獎者」、「倚老賣老」、「沒氣度」，更有人指出「頒獎人講得比得獎人還多」、「幽默與無禮只有一線之隔」。部分批評也提到：「得獎者才是主角，延誤流程不該由藝人承擔」。

儘管爭議不小，也有觀點為張清芳緩頰，認為她一向直率、不拘小節，可能只是想紓解緊湊流程的氣氛；也有留言指出「她是華語樂壇大姐，可能和圈內人很熟才這樣講」，試圖理解其語境出發點。

【呂士軒粉專全文】

這張專輯《好聲豪氣》專輯很好聽，我聽到現在還沒有膩，真的！

謝謝呂尚、笑話社長、Diana、CC、名廷、基械貓、阿雞、940、嗩吶、BRADD、羅莎莎、Evie、RGRY、黃浩庭、米奇、Dawson、尚融、阿平、Feeeleven、柏麟、曜陽、Arki、掌櫃、塗士謀、小伍、Chuck、薩禾豐、杰思國際娛樂、每一隻MV的幕後團隊們、謝謝我的家人們、呂朋友們，謝謝CS紳士西裝今天讓我這麼帥！謝謝富源整復中心、東門城足球隊還有我的骨氣隊長黃浩翔，笑得出來就是有骨氣的人。

謝謝金曲獎聽得到我們的在乎。

祝各位健康骨氣，萬事如意。