米希亞登金曲震撼全場！「特改1句唱中文」　曾來台力挺同志遊行

記者張筱涵／綜合報導

日本歌姬MISIA米希亞擔任今年金曲獎表演嘉賓，以超穩台風展現鐵肺功力帶來〈希望のうた〉（希望之歌）、〈明日へ〉（向著明天），其中更特別將一句歌詞以中文演繹，掀起熱烈討論。

▲MISIA米希亞特別以中文演唱歌詞。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival）



MISIA米希亞在金曲獎帶來〈希望之歌）和〈向著明天〉的表演，在演唱〈向著明天〉的時候，她特別將其中一句歌詞以中文唱出「在同個天空下，讓我們一起，走向明天」，不只發音超標準，後接高音更讓觀眾讚嘆連連。

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網友們紛紛稱讚「特別是〈明日へ〉真的太猛了，還有改版，從bridge開始一層一層的給出驚喜，升key，改版然後最後面中文歌詞，這現場聽會不自覺起立鼓掌，隔著螢幕聽都起雞皮疙瘩」、「今天大家都被金曲的最後一個演出節目MISIA米姐的歌聲嚇爛，沒錯她就是那麼會唱！有夠會唱！超級會唱」、「MISIA 實在很像是大地之母顯靈，有夠震撼。最後說了「to-siā！」，好可愛」、「感謝金曲36邀請Misia，太感動了簡直神一般的存在，拜託Misia來台灣開演唱會吧」。

事實上，MISIA米希亞曾在2017年10月28日現身台灣同志大遊行，並舉旗熱情與台下民眾打招呼，不僅引來一鼓追星熱潮，更是帶動現場氣氛，場面相當熱鬧。隔年更將《MISIA 20th Anniversary - MISIA星空現場 X》首站獻給台灣，原本預計2024年要再次登台開唱，但因花蓮大地震而取消，不過她始終心繫花蓮震災，更發起募款慈善演唱會「MISIA PEACEFUL PARK with VIVIAN HSU」。

▲MISIA米希亞曾來台參加同志遊行。（圖／翻攝自Threads）



MISIA米希亞和徐若瑄在東京一連開唱2場，2人在舞台中央互相擁抱，徐若瑄說：「今天是個非常有愛的夜晚，謝謝MISIA為花蓮籌辦了這場募款演唱會，也感謝她的邀請。今天的歌曲都是溫暖、充滿希望的歌曲，希望大家都可以從今天的歌裡面找到力量，不管遇到什麼挫折，都能樂觀去面對。」

▲MISIA米希亞和徐若瑄曾開慈善演唱會。（圖／威威巖娛樂提供）