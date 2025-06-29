張清芳頒獎脫稿引不滿！　催金曲歌王走快點遭批：倚老賣老超無禮

記者張筱涵／綜合報導

第36屆金曲獎頒獎典禮於28日晚間舉行，資深歌手張清芳擔任「最佳華語專輯獎」頒獎人，卻在得主呂士軒準備上台時，突然說出「走快一點，時間很晚」，語帶催促的語氣引發網友不滿。

▲張清芳頒獎引爭議。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival）



榮獲金曲歌王的呂士軒再次獲得「最佳華語專輯獎」，成為本屆雙料得主。就在他走向舞台準備發表感言時，張清芳突然脫稿說道：「走快一點，時間很晚。」讓現場一度氣氛尷尬。

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呂士軒聞言連忙加快腳步，上台後僅說：「我很榮幸可以拿到這個獎，然後謝謝你們，謝謝金曲獎。」簡短致詞即退場，也引來外界對於頒獎人干擾得主發言空間的質疑。

不少網友紛紛表達不滿，「如果是穿禮服的女藝人呢」、「第一次喝醉上台沒水準，第二次催人上台沒禮貌」、「倚老賣老超無禮」、「真的是沒禮貌的表現，時間很晚是主辦單位的問題，得獎者是主角」、「完美詮釋了什麼叫做討人厭的大人」、「自以為幽默，傻眼，她頒獎人致詞講的比得獎者還久」。

不過，也有部分網友持緩和立場，「她的個性就這樣呀，她也算華語歌壇大姊了～應該跟這圈子的人都很熟了覺得還好」、「她個性就這樣豪聲豪氣」、「芳姐是個性豪爽，不是沒禮貌」。

▲網友反應。（圖／翻攝自FACEBOOK）