金曲獎／主席丁曉雯親解歌王奪獎內幕　卻不記得歌后入圍者名字

記者蔡琛儀／台北報導

第36屆流行音樂金曲獎頒獎典禮28日順利落幕，金曲歌王由呂士軒爆冷拿下，歌后則是二封的魏如萱，大贏家則是李竺芯一舉拿下台語歌后、台語專輯、年度專輯三大獎，評審團主席丁曉雯稍早受訪分析評選內幕，透露今年過程非常順利，有一半獎項都是一輪定生死。

▲▼丁曉雯不記得評選過程，求助工作人員，該工作人員還說媒體問太細。（圖／記者李毓康攝）

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提到呂士軒勝出奪歌王的原因，丁曉雯大讚：「一開始評選，所有評審都覺得這年輕人真不錯，他不只會念，他會唱，尤其他從rap轉到唱歌的部分，那一個圓滑的線條是讓人很驚艷的，讓人覺得真的很會唱。」

丁曉雯並加碼誇獎：「再來他做rap的音樂性上，節奏感上有節奏變化，不是從頭到尾一種節奏，是很細膩的，有機會可以去聽聽，不是只聽他唸什麼，要聽音樂結構、轉折變化，所以才會得獎。」並表示，呂士軒在第一輪就勝出了。至於歌后討論過程，丁曉雯坦言很傷腦筋，最後有三個人選直到第三輪才有結果，但她表示只記得魏如萱、Karencici，另一名忘了，身為評審團主席卻不記得重大獎項入圍者名字，許多問題也都推托表示忘記了，令人不解。

▲新科金曲歌王呂士軒與歌后魏如萱。（圖／記者林敬旻攝）

至於大贏家李竺芯，丁曉雯分析，李竺芯專輯顯現出來音樂的質感，語言的趣味性都是非常有創意的，「讓我們台語有了新的生命，最有趣的是，這張專輯最近在平台上有發燒趨勢，很多年輕人因此專輯開始學台語，因為覺得台語竟然念起來像法文，有時尚性，我們覺得這就是影響力，所以出線。」並表示，每個獎項都是獨立去討論的。

▲李竺芯拿下最佳台語女歌手和最佳台語專輯、年度專輯三項大獎。（圖／記者李毓康攝）