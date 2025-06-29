ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

金曲36完整得獎名單！
住院14種行為超NG！
美28歲知名AV女優離世！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

儒哥 陳美鳳 朴寶英 MrBeast 五月天 戴凱文 鄭欣宜 熊熊

金曲獎／主席丁曉雯親解歌王奪獎內幕　卻不記得歌后入圍者名字

記者蔡琛儀／台北報導

第36屆流行音樂金曲獎頒獎典禮28日順利落幕，金曲歌王由呂士軒爆冷拿下，歌后則是二封的魏如萱，大贏家則是李竺芯一舉拿下台語歌后、台語專輯、年度專輯三大獎，評審團主席丁曉雯稍早受訪分析評選內幕，透露今年過程非常順利，有一半獎項都是一輪定生死。

▲▼第36屆金曲獎評審團主席丁曉雯。（圖／記者李毓康攝）

▲▼丁曉雯不記得評選過程，求助工作人員，該工作人員還說媒體問太細。（圖／記者李毓康攝）

▲▼第36屆金曲獎評審團主席丁曉雯。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

提到呂士軒勝出奪歌王的原因，丁曉雯大讚：「一開始評選，所有評審都覺得這年輕人真不錯，他不只會念，他會唱，尤其他從rap轉到唱歌的部分，那一個圓滑的線條是讓人很驚艷的，讓人覺得真的很會唱。」

丁曉雯並加碼誇獎：「再來他做rap的音樂性上，節奏感上有節奏變化，不是從頭到尾一種節奏，是很細膩的，有機會可以去聽聽，不是只聽他唸什麼，要聽音樂結構、轉折變化，所以才會得獎。」並表示，呂士軒在第一輪就勝出了。至於歌后討論過程，丁曉雯坦言很傷腦筋，最後有三個人選直到第三輪才有結果，但她表示只記得魏如萱、Karencici，另一名忘了，身為評審團主席卻不記得重大獎項入圍者名字，許多問題也都推托表示忘記了，令人不解。

▲▼第36屆金曲獎最佳華語男歌手呂士軒與最佳華語女歌手魏如萱。（圖／記者林敬旻攝）

▲新科金曲歌王呂士軒與歌后魏如萱。（圖／記者林敬旻攝）

至於大贏家李竺芯，丁曉雯分析，李竺芯專輯顯現出來音樂的質感，語言的趣味性都是非常有創意的，「讓我們台語有了新的生命，最有趣的是，這張專輯最近在平台上有發燒趨勢，很多年輕人因此專輯開始學台語，因為覺得台語竟然念起來像法文，有時尚性，我們覺得這就是影響力，所以出線。」並表示，每個獎項都是獨立去討論的。

▲▼第36屆金曲獎頒獎典禮，李竺芯拿下最佳台語女歌手和最佳台語專輯、年度專輯繃三項大獎。（圖／記者李毓康攝）

▲李竺芯拿下最佳台語女歌手和最佳台語專輯、年度專輯三項大獎。（圖／記者李毓康攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金曲獎金曲36典禮金曲36第36屆金曲獎2025金曲獎丁曉雯

推薦閱讀

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」！頒獎脫稿畫面全放送

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」！頒獎脫稿畫面全放送

2小時前

金曲36完整得獎名單！　李竺芯、落日飛車奪3獎並列第一

金曲36完整得獎名單！　李竺芯、落日飛車奪3獎並列第一

2小時前

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎 94歲母台下淚崩

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎 94歲母台下淚崩

4小時前

金曲獎／Energy睽違21年終於得獎！　Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

金曲獎／Energy睽違21年終於得獎！　Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

3小時前

金曲獎／等15年拿獎了！最佳樂團主唱「感謝天上老爸」網一查：是大咖藝人

金曲獎／等15年拿獎了！最佳樂團主唱「感謝天上老爸」網一查：是大咖藝人

3小時前

金曲獎／入圍全槓「我哪不對」！他超敢講：請評審改進 台下反應全被拍

金曲獎／入圍全槓「我哪不對」！他超敢講：請評審改進 台下反應全被拍

6小時前

從沒同台過！周杰倫香港開唱「世紀合體超大咖天王」：真的是第一次

從沒同台過！周杰倫香港開唱「世紀合體超大咖天王」：真的是第一次

3小時前

《魷魚遊戲》導演黃東赫證實：沒有第四季！　網抓包bug笑出來：這幕很出戲

《魷魚遊戲》導演黃東赫證實：沒有第四季！　網抓包bug笑出來：這幕很出戲

13小時前

直擊／BIGBANG來了！大聲台上重磅宣布喜訊　前進高雄開唱：我們9月20日見

直擊／BIGBANG來了！大聲台上重磅宣布喜訊　前進高雄開唱：我們9月20日見

6小時前

金曲獎／ 坤達得獎喊「老婆」！　放閃柯佳嬿甜爆

金曲獎／ 坤達得獎喊「老婆」！　放閃柯佳嬿甜爆

3小時前

金曲獎／動力火車得獎「顏志琳搖頭不講話」！尤秋興爆真實原因 全場笑了

金曲獎／動力火車得獎「顏志琳搖頭不講話」！尤秋興爆真實原因 全場笑了

4小時前

金曲獎／蕭煌奇放話「得獎當司機載你們去慶功」！結果QQ了 歌王是他

金曲獎／蕭煌奇放話「得獎當司機載你們去慶功」！結果QQ了 歌王是他

2小時前

熱門影音

桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」

桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」
邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了
缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」
鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽
偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌
美秀集團最後一次5人合體　修齊站最旁邊..互動成亮點

美秀集團最後一次5人合體　修齊站最旁邊..互動成亮點
金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去
羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評
范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤

范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤
徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」

徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」
鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
等20年！動力火車再奪金曲演唱組合　感謝「2位動力太太」感謝車迷

等20年！動力火車再奪金曲演唱組合　感謝「2位動力太太」感謝車迷

彭佳慧飆〈舊夢〉〈大齡女子〉　唱功超級穩..網友全聽跪

彭佳慧飆〈舊夢〉〈大齡女子〉　唱功超級穩..網友全聽跪

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

Energy五缺一現身金曲紅毯　睽違21年入圍..喊話「16蹲上台」

Energy五缺一現身金曲紅毯　睽違21年入圍..喊話「16蹲上台」

鬼鬼霸氣喊：我是爸爸也是媽媽　未婚生女首露面「還是會交男友」

鬼鬼霸氣喊：我是爸爸也是媽媽　未婚生女首露面「還是會交男友」

Energy〈星期五晚上〉勇奪年度歌曲　坤達放閃柯佳嬿：等等就回家餵貓！

Energy〈星期五晚上〉勇奪年度歌曲　坤達放閃柯佳嬿：等等就回家餵貓！

美秀集團修齊「保留會員資格」　澄清「沒鬧翻」未來合體不好說

美秀集團修齊「保留會員資格」　澄清「沒鬧翻」未來合體不好說

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

原住民合作舞台爆好聽　全網好評：國際級表演

原住民合作舞台爆好聽　全網好評：國際級表演

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

美秀集團爆內鬨1個月！　深夜緊急聲明：與修齊停止合作

美秀集團爆內鬨1個月！　深夜緊急聲明：與修齊停止合作

看更多

【驚險瞬間】百萬賓士滑行釀禍！人妻下車遭夾送醫

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前0

金曲獎／主席丁曉雯親解歌王奪獎內幕　卻不記得歌后入圍者名字

2小時前25

美28歲知名AV女優離世！「死因仍不明」公司悲痛證實：令人心碎

2小時前517

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」！頒獎脫稿畫面全放送

2小時前2344

金曲36完整得獎名單！　李竺芯、落日飛車奪3獎並列第一

2小時前62

金曲獎／魏如萱二奪歌后摀臉哭了！　爽喊：終於從蔡健雅旁走上來

2小時前0

金曲獎／蕭煌奇放話「得獎當司機載你們去慶功」！結果QQ了 歌王是他

2小時前0

金曲／阿夜暴瘦後台認了「瘦10kg」　TRASH入圍4次奪獎：不敢相信

3小時前58

金曲獎／Energy睽違21年終於得獎！　Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

3小時前0

金曲獎／等15年拿獎了！最佳樂團主唱「感謝天上老爸」網一查：是大咖藝人

3小時前93

金曲獎／日本歌姬登場！　「鐵肺飆唱2曲」全場起立鼓掌

讀者迴響

熱門新聞

  1. 金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」
    2小時前1017
  2. 金曲36完整得獎名單！　李竺芯、落日飛車奪3獎並列第一
    2小時前4643
  3. 金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎
    4小時前3610
  4. Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來
    3小時前108
  5. 金曲獎／等15年拿獎了！最佳樂團
    3小時前
  6. 金曲獎／入圍全槓「我哪不對」！
    6小時前2822
  7. 從沒同台過！周杰倫香港開唱「世紀合體天王」
    3小時前43
  8. 《魷魚遊戲》導演黃東赫證實：沒有第四季！　網抓包bug笑出來：這幕很出戲
    13小時前87
  9. 直擊／BIGBANG來了！大聲台上重磅宣布喜訊　9月20日前進高雄開唱
    6小時前203
  10. 金曲獎／ 坤達得獎喊「老婆」！　放閃柯佳嬿甜爆
    3小時前123
ETtoday星光雲

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合