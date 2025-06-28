BABYMONSTER林口開唱舞台壞了！驚見「大型溜滑梯」　成員尷尬卡升降機

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團BABYMONSTER由YG娛樂公司打造，她們出道首度舉辦巡迴演唱會，28、29日兩天在林口體育館開唱，沒想到，演出才迎來第一天，舞台卻發生意外，升降梯在開場沒多久就壞了，瞬間變成「大型溜滑梯」，6位成員尷尬卡在台上，只能彎腰下台，超囧瞬間全被歌迷拍下來。

▲▼BABYMONSTER連續兩天在台開唱，28日迎來第一天。（圖／__nxiie1讀者提供）



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BABYMONSTER林口體育館開唱迎來第一天，她們以節奏強勁的〈Drip〉開場，伴隨著雷射光、舞台燈光效果，雖少了Rami因健康問題無法來台演出，但6人氣勢滂薄，引起場內萬人熱烈尖叫聲。

▲▼BABYMONSTER開場時升降台壞掉，但後來修好了 。（圖／__nxiie1讀者提供）



只是活動才開演沒多久，舞台卻出意外，現場粉絲向《ETtoday》透露，升降台突然瞬間變成斜的，宛如大型溜滑梯，此時雖然燈光已暗，但仍有不少粉絲拍到她們被卡在舞台上的囧境。所幸狀況很快就解除，她們後面使用升降台都沒問題，但疑似因安全考量，6人後來並未使用升降台，而是被拍到改走舞台兩側樓梯的畫面。

▲▼Ahyeon帶來〈Dangerously〉舞台演出。（圖／__nxiie1讀者提供）



雖然有小插曲，但BABYMONSTER帶來精湛演出，6位成員唱功極佳，學過中文的Ahyeon更是秀出流利語言實力，嘴甜告白粉絲「MONSTIEZ，我特別特別喜歡你們」、「親愛的MONSTIEZ，我會永遠愛你們」，她同時還有精彩的個人舞台〈Dangerously〉。BABYMONSTER從抒情唱到動感歌，還帶來師姐BLACKPINK的歌曲，現場氣氛超熱烈。她們結束第一天演出，29日還有第二天演出。