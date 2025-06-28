阿信20年前「金六結連長」現身演唱會！　暖心告白：當時就覺得他會紅

記者孟育民／台北報導

天團五月天睽違9年唱回台北，首度解鎖在台北大巨蛋舉辦專場演出，今（28日）來到第二天，也是5525＋1《回到那一天》25週年巡迴演唱會主題的第一場，五月天超寵粉，開放現場歌迷點歌，阿信甚至走到台下觀眾互動，五人直接在觀眾席開唱，直呼：「是不是沒想過會這麼近看到阿信，從這邊開始數50排，出場直接加500元！」其中來到點歌環節，連阿信當年當兵的連長都來了，一見到阿信就高喊：「我好想你！」

▲五月天大巨蛋開唱第二天，現場笑料不斷。（圖／相信音樂提供）

連長被阿信點中的時候，他表示他是當時金六結一連的連長，阿信則是在二連，他向阿信喊話「我很想你！」阿信立馬爆料：「因為我們在隔壁，他們那邊很爽！」連長點播歌曲〈頑固〉，表示因為自己退伍20年了，「我在工作上認真負責，也看著你（阿信）一路走來，那時候我看到你就覺得你會紅！」瑪莎立馬吐槽說：「連長，他那時候就已經很紅了。」連長接著誇讚阿信：「對，他很紅，做事態度又非常好！」讓阿信當場臉紅，掀起全場哄堂大笑。

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▲阿信20年前當兵連長也來了。（圖／相信音樂提供）



另外，也有師大附中的學弟點歌，表示自己剛考完學測，直呼因為考不好心情不太好，阿信下秒則安慰他說：「我們台上5個人80％都沒考好，你看，沒考很好，但我們的冠佑在林口....。」隨後學弟點播〈因為你 所以我〉，不過他因為提到「小時候常聽」等敏感字眼，讓瑪莎動怒說：「你現在也沒多大，講得好像這首歌25年前一樣。」阿信立馬提醒他，說話要小心一點。

唱完之後，瑪莎忍不住問學弟「大學唸哪間」，一聽到對方說「政大」，讓五月天再度被惹毛說：「政大就沒考很好？你到底想怎樣！」超真實的互動笑翻全場！