金曲獎／蔡健雅典禮前一晚受傷了！　超神奇1招...直接不藥而癒

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后蔡健雅今晚在星光大道壓軸登場，不過前一天她突然落枕拉傷脖子，「本來要去上體操課，我起床想說精神特別好，結果一拉，不對，開始痛了，第一個反應是想說，我的靈魂很像家長，好像在跟我說：『你明天要走紅毯，不要去上體操課。』它在保護我。」立刻打電話跟教練取消原定的體操課程。

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▲蔡健雅有望今晚寫下金曲新紀錄。（圖／記者周宸亘攝）

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沒想到今天，落枕竟不藥而癒，被問到有沒有採取什麼治療？蔡健雅笑說，就是只有跟脖子不斷講「對不起、我愛你」，以「愛的療法」成功治癒。今晚她也帶來讓魏如萱最害怕的幸運物「蔡媽媽」，有望今晚5度封后，創下金曲紀錄，她表示在自己心中不是創紀錄，「這是大家想像的，我其實是在為女生發聲，如果戲劇配樂作品可以得獎，會讓看到人看到音樂可能性，對我來說比較重要」。

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蔡健雅過去穿藍色服裝出席典禮，幾乎無往不利，這次她難得以黑色戰袍現身，她表示要破壞自己的習慣，「（以前都穿藍色）有點被困住，反正今天就一身香奈兒，誰不會想穿香奈兒，有好看的衣服，適合自己的，也跟之前的風格不同。」若得獎會有什麼瘋狂慶祝方式？她被拱上台可以表演飛起來或是翻跟斗，也開玩笑說會暖身一下。