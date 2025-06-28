金曲36／才退出美秀集團！　修齊紅毯「最後合體」曝鬧翻內幕

▲第36屆金曲獎星光大道-美秀集團。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

第36屆金曲獎今晚（28日）在小巨蛋盛大登場，美秀集團今年入圍第36屆金曲獎最佳樂團、年度單曲2項大獎，不過上個月吉他手修齊被主唱狗柏更怒噴「想來就來，說走就走」，更揭他7大罪狀，26日美秀集團更正式宣布：「修齊自即日起停止在美秀集團的工作與活動。」團體狀況令人霧裡看花，他們今走上紅毯，被問是否是最後一次合體？團員鍾錡說：「未來真的不好說，目前我們還在這。」

修齊雖然即將離開美秀集團，但他今心情看來不錯，他笑說：「走紅毯很開心。」被問未來的位置怎麼辦？他則說：「我保留會員資格。」婷文也緩頰：「美秀本來就是很多元表演形式，以後會有很多跟別人合作的機會。」一旁的修齊聽到後則嗆：「妳是在答非所問嗎？」外界好奇團員間是否鬧翻？他們一致搖頭否認：「沒有。」

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談到未來計畫，修齊說：「接下來一定是大展鴻圖，休息是為了走更長遠的路，條條道路通羅馬，羅馬也不是一天造成的。」表示退團是彼此聊了很久的決定，鍾錡說：「未來一定有可能（回歸），現在先照這方式走下去。」而這次他們入圍2大獎，美秀集團霸氣喊話：「2個都要拿！」