坤達 找KID組團慘遭圍剿 阿弟慘摔ENERGY內鬥

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》推出超狂特別企劃「守護姻緣線」，節目邀來夫妻檔參戰，陣容橫跨影視、音樂、賽車界。包括：黑隊：屈中恆＋Vicky、白隊：王牌試車手廖怡塵＋臧芮萱、粉藍隊：蕭景鴻（阿弟）＋Mei、粉紅隊：玖壹壹健志＋Mia、黃隊：謝坤達＋ 林柏昇（KID）組成「坤野夫妻組」。

▲阿弟慘摔Mei怒吼「誰欺負我老公？」。（圖／綜藝玩很大）

節目首度插旗印尼，帶領夫妻檔前往蜜月勝地峇里島，主持人吳宗憲一見到大家成雙成對，立刻爆氣笑喊：「你們應該早一點講，我們可以帶Partner，現在搞得我情何以堪！」

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▲吳宗憲(中)自嘆情何以堪。（圖／綜藝玩很大）

不過甜蜜畫面轉眼就變戰場，Mei率先點名：「最怕的就是坤達跟KID，他們太會玩了，根本是我們的勁敵，有他們在會讓大家很挫敗。」KID與坤達立刻合體反擊：「我們辛苦的時候妳有看到嗎？」火藥味瞬間拉滿，正式揭開五組夫妻亂鬥的序幕。

▲坤達(左二起)與KID同隊。（圖／綜藝玩很大）

在第一關阿弟與Mei直接上演「擋人戰術」，在起跑線拉住坤達與KID，KID邊跑邊喊：「不能拉人啦，這是什麼畫面！」沒想到後來阿弟闖關時反被撞倒在地哀嚎，讓Mei當場爆氣：「誰欺負我老公，給我站出來！」連憲哥都忍不住在旁吐槽：「本來氣氛很Chill，結果被搞得殺氣超重。」

划拳關卡也火力全開，健志一秒擊敗對手，坤達見狀拍手大讚「划拳黑帶」。Mei與KID對決時，KID緊張失誤，竟把「去霉運」講成「ㄐㄧ霉運」，還趕緊解釋是鄉音問題，沒想到阿弟立刻加碼狂噹：「KID你是花蓮人有鄉音？」

KID則機智反擊：「你笑花蓮人喔？」現場笑聲不斷，夫妻組織間的嘴砲大戰意外成為亮點。

節目也安排了考驗人性的關卡「守護姻緣線」，每組可以自由選擇「剪斷」其他組的姻緣線來削減戰力！四對來賓夫妻私下達成默契，準備聯手對付「坤野夫妻組」，Mei更帶頭喊：「不剪他們剪誰？」眾人擊掌表示同盟成立。

沒想到下一秒神展開！健志與Mia竟然嘴軟：「我們怕得罪KID跟坤達」竟臨時改剪另一組，讓大家笑翻。混亂中，沒人動到屈中恆和Vicky這一隊，反而讓他們躍升成為第一名！吳宗憲在旁總結：「這遊戲原本是守護姻緣線，結果變剪斷友誼線，大家的壞心眼都藏不住。」