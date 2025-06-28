41歲男星騎機車轉當外送員「被轟賣慘炒作」　親揭苦衷眼眶紅了！

記者黃庠棻／台北報導

41歲大陸男星于清斌在2007年出道，以家庭倫理劇《一生有你》踏入演藝圈，後續接演《情定三生》、《了不起的裴千戶》、《流水迢迢》、《新蕭十一郎》等戲劇，出道10幾年間也有跨足電影圈，怎料近日他卻在社交媒體上透露自己目前轉當外送員，引起網友關注。

▲大陸男星于清斌在2007年出道。（圖／翻攝自微博／于清斌）

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于清斌出道10幾年，雖然陸續都有作品推出，但都是一些配角，並沒有嚐到大紅大紫的滋味，近日他在社群網站上透露自己目前擔任外送員，曬出戴著安全帽、騎摩托車，拿著餐點賣力奔跑的模樣，並寫下「送外賣之後，差點忘了以前是幹嘛的」。

▲大陸男星于清斌在2007年出道。（圖／翻攝自微博／于清斌）

事實上，于清斌過去曾在直播中透露，外送員並非角色的職業，而是自己目前正在跑外送，認了自己在拍戲的空檔做兼職，強調「演員還是會做」，只不過他自爆跑外送的影片公開之後，卻被許多網友質疑「賣慘」、「炒作」。

▲大陸男星于清斌轉當外送員。（圖／翻攝自抖音／于清斌）

對此，于清斌發出影片澄清，坦言目前「影視寒冬」，自己沒有戲可以拍，加上房貸逾期，經濟狀況慘到只能借錢過生活，無奈之下只好選擇當起外送員，他講到情緒激動時忍不住在鏡頭前哽咽、紅了眼眶，為了強調自己並非在賣慘，甚至還曬出銀行的催債簡訊，讓不少粉絲湧入打氣「加油」、「看了真的鼻酸」、「希望你越來越好」。

▲大陸男星于清斌轉當外送員。（圖／翻攝自抖音／于清斌）