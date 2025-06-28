韓漫《我所愛的小學生》確定翻拍戲劇！　韓網強烈撻伐：道德崩壞

記者張筱涵／綜合報導

南韓網路漫畫《我所愛的小學生》確定將改編為電視劇，引發巨大爭議。原作平台CNC Revolution與製作公司Meta New Line已於近日完成版權合約，正式宣布製作該劇，立即引發大量韓國網友激烈反彈。

▲《我所愛的小學生》是2015年開始連載到2020年的網路漫畫。（圖／翻攝自X）



《我所愛的小學生》曾榮獲第1屆世界漫畫公募展優秀獎，劇情描述主角沈青雅在成為小學教師後被男友甩掉，決心放棄戀愛，卻在網路遊戲中接觸到一名高手玩家，進而發現對方竟是她的學生「任堂水」。該設定被視為帶有戀童疑慮，引發極大爭議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該作最初於Lezhin連載，後續登上Naver系列、Comico、KakaoPage、RIDIBOOKS等主流平台。製作公司表示，電視劇由鄭成鉉導演執導，劇本則由知名舞台劇作家鄭世赫操刀，期望「保留原作情感，同時加入電視劇特有的新穎趣味」。

但消息公開後，韓國社群平台瞬間炸鍋。大量留言批評該作品「令人作嘔」、「標題噁心」、「是戀童癖設定也能播嗎」，更有人質疑，「這樣的劇能出口國際嗎？根本違反倫理底線」，還有網友指出：「女主角會因小學生長得像她的初戀而心動，這是戀童情節沒錯」、「怎麼會讓這種作品得獎，評審的性別意識去哪了？」

也有部分網友希望僅是「標題黨」或「釣魚劇情」，但另一派網友明確指出「我看過，是真的；結局就是女主角和那位小學生長大後重逢交往」。對此，許多人更加氣憤，認為這不只是包裝問題，而是內容根本不適合製作，「這不是戀愛喜劇，而是道德崩壞」。

目前劇方尚未公布演員名單、播出平台與時程，但已有人要求立即撤案。儘管官方試圖將該劇包裝為「重新詮釋人與人之間的連結」，但在當前社會高度關注性別意識與兒少保護的大環境下，此類內容已明顯踩線。