蔡瀾是三級豔情片始祖！打造《聊齋艷譚》《滿清十大酷刑》捧紅葉子楣

記者陳芊秀／綜合報導

「香港四大才子」之一蔡瀾於25日病逝香港養和醫院，享壽83歲。他一生創造無數傳奇事蹟，除了是美食評論家，還擔任過電影製片人，更是打造香港三級豔情片的始祖，與波霸葉子楣合作的《聊齋艷譚》轟動一時，葉子楣也受訪追憶故友。

▲蔡瀾辭世，一生寫下無數傳奇，更是打造香港三級艷情片的始祖。（圖／翻攝自臉書）

蔡瀾小時候住在一家戲院樓上，因此對電影產生濃厚興趣，長大後出國留學，就讀日本大學藝術學部電影編導學科，期間兼職香港邵氏電影公司，擔任駐日本經理及翻譯。他在邵氏公司工作長達20年，後來轉投入鄒文懷創立的嘉禾電影公司，監製多部成龍主演的電影，但影迷更熟知的是，他是打造香港艷情片的先驅之一。

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原本蔡瀾與黃霑、倪匡共同主持電視談話節目《今夜不設防》，經常獨家爆料明星隱私，當時創下收視紀錄，但也因為尺度太大被停播。當時80年代，他感受到進電影院的民眾越來越少，香港電影出現了分級制度（分成一級、二級、三級），他成立了大路電影公司，專門拍三級片，當時第一部作品就是葉子楣的《聊齋艷譚》系列，日後還擔任《力王》、《滿清十大酷刑》、《南京的基督》等片的電影監製。

▲葉子媚（紫衣者）過去參加倪匡（左1）、蔡瀾（左2）與黃霑（右）主持的談話節目《今夜不設防》。（圖／翻攝自YouTube）

▲蔡瀾成立電影公司專拍三級片，第一部是葉子楣的《聊齋艷譚》。（圖／翻攝自網路）

▲蔡瀾是《滿清十大酷刑》出品人。（圖／翻攝自網路）



▲蔡瀾擔任《南京的基督》電影監製。（圖／翻攝自網路）



據《香港01》報導，葉子楣回憶當初與蔡瀾相識，是因為上了《今夜不設防》節目，兩人合作《聊齋艷譚》、《女機械人》都創下高票房，「有人找我拍戲就很開心啦！雖然成天對我的胸部開玩笑，但我始終都是三點不露」，對當時熱潮對比今日落差甚大，坦言相當珍惜當時的時光。她透露曾有一次被蔡瀾惡作劇，當時參加《今夜不設防》在泳池錄節目，結果突然被對方推下泳池，「我全身濕了，我也呆住了，但我當時沒有翻臉，他事後來跟我說不好意思，說我器量很大，因為很多女生化了妝被推下水會生氣，但我不會，玩到瘋！大家一起開心下，無所謂啦！」而她過去不只一次參加《今夜不設防》節目。