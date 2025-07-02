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7月2日星座運勢／射手財運種一得百　雙魚別衝動說氣話

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：友人介紹職缺

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感情：家庭生活美滿

財運：付出社會公益

幸運色：大地色

貴人：獅子

小人：水瓶

雙子座

工作：得友人解難題

感情：家庭互動熱絡

財運：避免衝動買賣

幸運色：橡木色

貴人：雙魚

小人：獅子

天秤座

工作：全面更動項目

感情：兩人商量未來

財運：娛樂消費變多

幸運色：金黃色

貴人：天蠍

小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：創新想法旺盛

感情：坦然看淡挫折

財運：可以加碼投資

幸運色：咖啡色

貴人：牡羊

小人：天蠍

金牛座

工作：努力適應工作

感情：熱情流失退去

財運：付出社會公益

幸運色：粉紫色

貴人：水瓶

小人：魔羯

處女座

工作：一切一手掌握

感情：進入下個階段

財運：行車小心違規

幸運色：星空色

貴人：射手

小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：獲得多方意見

感情：對象較為風流

財運：進行小額投資

幸運色：墨黑色

貴人：雙子

小人：雙魚

天蠍座

工作：陷入自我侷限

感情：彼此抱怨缺點

財運：錢財逐漸累積

幸運色：正紅色

貴人：天秤

小人：處女

雙魚座

工作：適當體恤他人

感情：說氣話會分手

財運：財運較為低迷

幸運色：西柚色

貴人：巨蟹

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：看破不必說破

感情：獲得許多喜愛

財運：財運多為平坦

幸運色：藍綠色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

獅子座

工作：樂觀面對工作

感情：更加圓融相處

財運：獲得意外獎金

幸運色：茶綠色

貴人：處女

小人：牡羊

射手座

工作：順利脫離危機

感情：放下心中埋怨

財運：凡種一可得百

幸運色：天空藍

貴人：金牛

小人：射手

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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